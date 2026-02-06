Piąty odcinek drugiego sezonu serialu "The Pitt" zadebiutował dziś, 6 lutego, w serwisie HBO Max, a kolejne odcinki będą się pojawiać co tydzień.

Wielki sukces serialu

"The Pitt" już od momentu premiery był jedną z trzech najchętniej oglądanych produkcji Max Original na świecie.

Nowy serial dość niespodziewanie okazał się najchętniej oglądaną premierą na platformie Max. Długo pozostawał w czołówce przebojów platformy Max w kilkudziesięciu krajach – mimo że serwis nie podaje szczegółowych wyników oglądalności.

"The Pitt" spodobał się widzom (83 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes) i zebrał świetne recenzje od krytyków (95 proc.). Według wielu opinii tak dobrego serialu medycznego nie było od czasu "Ostrego dyżuru".

Recenzje nowego sezonu są jeszcze lepsze – pozytywnie drugą serię ocenia aż 99 proc. krytyków.

Najlepszy serial medyczny w historii?

Ale to nie wszystko. Przedstawiciele branży medycznej zwracają bowiem uwagę, że nie spotkali się dotąd z serialem, który tak wiernie jak "The Pitt" przedstawiałby codzienność pracowników ochrony zdrowia. Pod tym względem to najwierniejszy, najlepszy serial w historii – uważają eksperci.

Najlepszy serial od lat

Serial zachwyca także krytyków – i to nie od dziś. "Wydawać by się mogło, że w 2025 roku serial medyczny nie może już niczym zaskoczyć. Przecież to już było! A jednak The Pitt udowadnia, że jest przestrzeń na coś wstrząsającego i angażującego. Proszę Państwa, mamy chyba do czynienia z serialem roku" – pisał serwis NaEkranie.pl o pierwszym sezonie.

Według portalu Serialowa "The Pitt" tomiks "Ostrego dyżuru" i "24 godzin", który wkręci was bez reszty.

"To najlepszy serial medyczny od lat" – dowodziła "Gazeta Wyborcza".

"Serial robi furorę. Rozłożył widzów na łopatki" – kwitował Onet.

O czym jest "The Pitt"?

Serial Max Originals pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania.

Specjaliści branży telewizyjno-streamingowej prognozowali, że serial będzie przebojem. Nie tylko dlatego, że widzowie niezmiennie kochają seriale medyczne, ale również z tego powodu, że "The Pitt" ponoć świetnie wypadł na pokazach testowych. Sukces przebił jednak oczekiwania.

Akcja drugiego sezonu serialu sezonu rozpoczyna się 10 miesięcy po wydarzeniach z pierwszej serii. Pracowników szpitala czeka kilkunastogodzinny dyżur podczas Święta Niepodległości.

Kto stoi za serialem?

Serial został wyprodukowany przez John Wells Productions wspólnie z Warner Bros. Television. R. Scott Gemmill, który napisał pierwszy odcinek, jest także producentem wykonawczym serii, podobnie jak Noah Wyle. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znaleźli się John Wells, JWP's Erin Jontow, Simran Baidwan oraz Michael Hissrich.

W obsadzie są Noah Wyle jako Dr. Michael "Robby" Robinavitch, Tracey Ifeachor jako Dr. Collins, Patrick Marron Ball jako Dr. Langdon, Supriya Ganesh jako Dr Mohan, Fiona Dourif jak Dr McKay, Taylor Dearden jako Dr. King, Isa Briones jako Dr. Santos, Gerran Howell jako Whitaker, Shebana Azeez jako Javadi oraz Katherine LaNasa jako Dana Evans.

Pierwszy sezon serialu "The Pitt" składający się w sumie z 15 odcinków można oglądać w całości na platformie HBO Max.