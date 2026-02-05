Pierwsze dwa odcinki serialu "Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" ("Star Trek: Starfleet Academy") można oglądać od dziś, 5 lutego, na platformie SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

O czym jest serial?

"Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" zabiera widzów w świat młodych kadetów, którzy połączeni wspólnym marzeniem o nadziei uczą się, co naprawdę oznacza służba w Starfleet. Pod czujnym okiem wymagających instruktorów młodzi bohaterowie odkrywają, czym jest prawdziwe przywództwo, jak rodzą się przyjaźnie, rywalizacje, pierwsze miłości i jak stawić czoła nowemu wrogowi zagrażającemu nie tylko Akademii, ale całej Federacji.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W serialu "Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" w rolach głównych zobaczymy Holly Hunter jako kanclerz Starfleet Academy, kadetów granych przez Sandro Rostę, Karima Diané, Kerrice'a Brooksa, George'a Hawkinsa i Bellę Shepard, a także Zoë Steiner, Tig Notaro, Roberta Picardo oraz występujących gościnne Odeda Fehra i Mary Wiseman. Gościnnie w rolach powracających pojawią się Gina Yashere i Paul Giamatti.

Kto stoi za serialem?

Reklama

Twórczynią serialu jego główną scenarzystką jest Gaia Violo ("Z zimnej strefy", "Absentia", "Poszukiwacze zaginionych skarbów"). Za kamerą stanęli Doug Aarniokoski ("Zabójcze umysły", "Zaprzysiężeni", "Tropiciel"), Andi Armaganian ("Martwi detektywi", "Star Trek: Discovery", "Star Trek: Nieznane nowe światy"), Alex Kurtzman ("Star Trek: Discovery", "Mumia", "Ludzie jak my") i Jonathan Frakes ("Star Trek: Discovery", "Star Trek: Nieznane nowe światy", "Star Trek: Picard").