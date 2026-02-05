Serial "Lucky" zadebiutuje 15 lipca na platformie Apple TV+.

O czym jest "Lucky"?

W "Lucky" Anya Taylor-Joy, gwiazda hitów zarówno małego ("Gambit królowej", "Peaky Blinders"), jak i dużego ekranu ("Menu", "Furiosa: Saga Mad Max"), wciela się w młodą kobietę, która lata temu porzuciła życie w świecie przestępczym, w którym się wychowała. Teraz jednak musi ponownie sięgnąć po swoje mroczne, kryminalne zdolności, aby ostatecznie uciec przed przeszłością.

Powieść została wydana w Polsce w 2023 roku nakładem wydawnictwa Świat Książki.

Kto stoi za serialem?

Serial, pochodzący z Apple Studios, jest współprowadzony, napisany i wyprodukowany przez Jonathana Troppera ("See", "Projekt Adam") za pośrednictwem firmy Tropper Ink, działającej w ramach ogólnej umowy z Apple TV+. Współshowrunnerką i producentką wykonawczą jestetakże Cassie Pappas ("Silos", "Griselda"). Producentkami wykonawczymi ze strony Hello Sunshine są Reese Witherspoon i Lauren Neustadter, a Anya Taylor-Joy pełni tę funkcję przez swoją firmę produkcyjną LadyKiller.

Reese's Book Club powstał, aby budować głębsze więzi – z historiami, autorami i społecznością, którą tworzymy. Możliwość promowania kobiecych historii i ich autorek, obserwowanie, jak społeczność się z nimi łączy, a następnie oglądanie ich na ekranie, to niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie – mówiła przed rokiem, jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć Reese Witherspoon.

Jesteśmy bardzo podekscytowane współpracą z Apple TV+, niezrównaną Anyą Taylor-Joy oraz naszymi genialnymi twórcami Jonathanem Tropperem i Cassie Pappas, dzięki której przenosimy tę wciągającą historię na ekran dla widzów na całym świecie – dodawała hollywoodzka gwiazda i bizneswoman w jednej osobie.

Hello Sunshine wciąż doskonale promuje kobiece głosy i cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu wraz z Jonathanem, Cassie i Apple TV+, aby ożywić "Lucky" – wyznawała z kolei Anya Taylor-Joy, która współpracowała już z Apple przy swoim ostatnim przeboju, thrillerze akcji "Wąwóz".

Kto w obsadzie?

W doborowej obsadzie Anyi Taylor-Joy na planie towarzyszyli wschodzący gwiazdor Drew Starkey ("Queer", "Twój Simon", "Nienawiść, którą dajesz"), pięciokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening ("American Beauty", "Wszystko w porządku", "Kobiety i XX wiek"), nominowana do Oscara Aunjanue Ellis-Taylor ("Król Richard: Zwycięska rodzina", "Miedziaki", "Ray") i Timothy Olyphant ("Hitman", "Justified", "Wyspa strachu").