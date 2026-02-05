Serial "Margo jest spłukana" ("Margo's Got Money Troubles") pojawi się 15 kwietnia na platformie Apple TV+.

Imponująca obsada

"Margo jest spłukana" ("Margo's Got Money Troubles") to ośmioodcinkowy serial dramatyczny, będący adaptacją bestsellerowej powieści Rufi Thorpe "Margo ma kłopoty", wydanej przez William Morrow.

Projekt został zrealizowany przez kultowe studio A24. W głównej roli wystąpiła Elle Fanning ("Kompletnie nieznany", "Wielka", "Czarownica"), a partneruje jej m.in. Nicole Kidman ("Holland", "Para idealna", "Babygirl") – to kolejne wspólne przedsięwzięcie aktorek po udziale w filmie "Na pokuszenie" Sofii Coppoli. Przy czym zarówno Fanning, jak i Kidman pełnią również funkcje producentek wykonawczych serialu.

Z kolei Nick Offerman ("The Last of Us", "Devs", "The Umbrella Academy") wciela się w postać Jinxa, ojca tytułowej Margo (Elle Fanning), natomiast matkę bohaterki gra Michelle Pfeiffer ("Pierwsza dama", "Lakier do włosów", "Wspaniali bracia Baker"). Obecność takiej gwiazdy wzmacnia już i tak imponującą listę nazwisk związanych z projektem.

W epizodycznej, acz znaczącej roli wystąpiła Marcia Gay Harden ("The Morning Show", "Rzeka tajemnic").

Kolejna adaptacja bestsellera

"Margo jest spłukana" to kolejny projekt Kelley'ego realizowany dla Apple TV+. Twórca zdobył niedawno uznanie jako showrunner serialu "Uznany za niewinnego", adaptacji bestsellerowej powieści Scotta Turowa, który niedawno został przedłużony na drugi sezon. Serial ten, z główną rolą Jake'a Gyllenhaala, jest wciągającą historią kryminalną o morderstwie, które wstrząsa biurem chicagowskiego prokuratora, gdy jednym z podejrzanych staje się jeden z jego pracowników.