Ośmioodcinkowy serial "Wioski wioseczki" będzie można oglądać w każdą niedzielę, począwszy od dziś, 1 lutego o godz. 21:00 na kanale Fokus TV.

O czym jest serial?

W serialu poznamy osiem wyjątkowych wsi z różnych regionów Polski. Ich mieszkańcy żyją wśród malowniczych krajobrazów, tworzą małe wspólnoty, w których fundamentem są relacje sąsiedzkie. Pory roku wyznaczają rytm ich życia. Na co dzień oddają szacunek wielowiekowej tradycji, ale są też otwarci na najnowsze trendy. W programie poznamy życie bohaterów reprezentujących wszystkie pokolenia – od najmłodszych do najstarszych mieszkańców każdej wsi. Zobaczymy, jakie są ich codzienne obowiązki czy jak spędzają wolny czas i kultywują oryginalne zwyczaje.

Narracja Krystyny Czubówny

To przepiękny program. Pełni uroku bohaterowie, cudowne zdjęcia, ukazujące uroki polskich wsi i otaczającej je przyrody. Mamy ogromne szczęście, że na współpracę przy tej serii zgodziła się Pani Krystyna Czubówna. Jej narracja jest fantastyczna. Nie mam wątpliwości, że widzowie pokochają "Wioski wioseczki" – mówi Dyrektor Kanałów Tematycznych Telewizji Polsat Radosław Sławiński.

Jakie miejsca zobaczymy?

Zdjęcia do produkcji powstały w urokliwych polskich wsiach, a są to: Walentynowo (odcinek pilotażowy), Buda Ruska, Kowale, Tuczna, Wysoczany, Tropy Elbląskie, Stare Berezowo i Cięcina.