Serial "Chętni na seks" ("DTF St. Louis") składa się z 7 odcinków. Premiera pierwszego z nich nastąpi już 2 marca na platformie HBO Max. Kolejne epizody będą pokazywane w serwisie co tydzień.

O czym jest serial?

Czarna komedia "Chętni na seks" opowiada historię nietypowego trójkąta miłosnego. Skomplikowane relacje trzech osób znajdujących się w kryzysie wieku średniego prowadzą do przedwczesnej śmierci jednej z nich.

Kto występuje w serialu?

Gwiazdorskiej obsadzie przewodzą Jason Bateman ("Black Rabbit", "Kontrola bezpieczeństwa", "Ozark"), David Harbour ("Stranger Things", "Hellboy", "Czarna Wdowa") i Linda Cardellini ("Avengers: Czas Ultrona", "Scooby-Doo", "Tajemnica Brokeback Mountain"), a towarzyszą im Richard Jenkins ("Kształt wody", "Spotkanie", "Tajne przez poufne"), Joy Sunday ("Wednesday", "Pies", "Drodzy biali"), debiutujący na ekranie dziecięcy aktor Arlan Ruf, Peter Sarsgaard ("Pierwsza strona", "Powrót do Garden State", "Kinsey") oraz Chris Perfetti ("Misja: Podstawówka", "Spojrzenia", "Długa noc").

Kto stoi za serialem?

Serial został napisany i wyreżyserowany przez showrunnera Stevena Conrada ("Patriota", "Cudowny chłopak", "W pogoni za szczęściem". Producentami wykonawczymi serii są Jason Bateman, David Harbour, Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch (Escape Artists), Molly Allen, Bruce Terris, Michael Nelson, Michael Costigan (Bateman’s Aggregate Films), Kristina Wenson (Bravo Axolotl), Jennifer Scher (Elephant Pictures), James Lasdun, Steven Conrad oraz MGM Television.