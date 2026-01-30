Film "Chcę więcej" pojawił się w kinach dziś, 30 stycznia 2026 roku.

O czym jest film?

Marcin wydaje się pewnym siebie facetem, jednak pod maską lidera kryje się zagubiony chłopiec, rozdarty między beztroskim podejściem do życia, a nieuchronną dorosłością. Zmuszony dramatyczną sytuacją podejmuje desperacką decyzję: wraz z dziewczyną Hanią i przyjaciółmi zanurza się w bezwzględny świat cyberprzestępczości. Już wkrótce ich działania zaczynają przynosić ogromne zyski. Jednak z czasem początkowy cel schodzi na drugi plan. Adrenalina, poczucie sprawczości i złudne wrażenie zwycięstwa stają się dla Marcina uzależnieniem – wciągają go w świat władzy i pieniędzy. Szukając uznania w oczach najbliższych, zapomina o tym, co najważniejsze. Miłość i lojalność zostaną wystawione na największą próbę.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują ikona młodego pokolenia, głos i twarz generacji Z, znana z produkcji "Chłopi" i "Small World" oraz serialu "Rodzinka.pl" Julia Wieniawa oraz charyzmatyczny indywidualista polskiego kina, gwiazda hitu "Sala samobójców. Hejter" oraz komedii "Kryptonim Polska" Maciej Musiałowski.

Na wielkim ekranie zobaczymy również Jana Frycza ("Ślepnąc od świateł", "Edukacja XD"), Piotra Stramowskiego ("Pitbull. Nowe porządki", "Botoks"), Jarosława Boberka ("Underdog", "Miłość do kwadratu"), Sebastiana Delę ("Pitbull", "#BringBackAlice"), Przemysława Bluszcza ("Jesteś Bogiem", "Pitbull"), Piotra Cyrwusa ("Kryptonim Polska", "Rojst"), Pawła Monsiela ("Polityka") i Kacpra Olszewskiego ("Kryptonim Polska", "Król").

Kto stoi za filmem?

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Damian Matyasik, którego krótkometrażowy debiut "Mama umiera w sobotę" zdobył 36 nagród na międzynarodowych festiwalach (m.in. w Londynie, Amsterdamie, Paryżu, Dubaju, Tokio).