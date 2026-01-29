Czwarty sezon serialu "Bridgertonowie" zadebiutuje na platformie Netflix w dwóch częściach – pierwsza pojawiła się już dziś, 29 stycznia, a druga będzie dostępna od 26 lutego 2026 roku.

Fenomen serialu "Bridgertonowie"

"Bridgertonowie" podbili serca widzów na całym świecie, od kiedy Netflix i Shondaland zaprezentowali w 2020 roku ten już kultowy serial. Każdy z trzech dotychczasowych sezonów trafił na listę najpopularniejszych produkcji Netflixa, a sezony 1. i 3. zajmują obecnie odpowiednio 5. i 7. miejsce.

Reklama

Uwielbiany przez fanów prequel, "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów", zdominował globalny ranking Top 10.

Netflix ogłosił w maju 2025 roku, że serialowy przebój doczeka się piątego i szóstego sezonu.

Co się wydarzy w czwartym sezonie?

Czwarty sezon serialu "Bridgertonowie" skupia się na drugim synu, żyjącym w stylu artystycznej bohemy Benedikcie (Luke Thompson). Pomimo tego, że jego starsi i młodsi bracia są szczęśliwie żonaci, Benedict nie chce się ustatkować, dopóki nie spotka urzekającej Srebrnej Damy na balu maskowym swojej matki.

Serial liczy 8 odcinków, a zdjęcia do niego powstały w Londynie.

Reklama

Kto występuje w czwartym sezonie?

W obsadzie znaleźli się Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Emma Naomi (Alice Mondrich), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Hugh Sachs (Brimsley), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) oraz Isabella Wei (Posy Li).

Kto stoi za czwartym sezonem?

Showrunnerką czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Jess Brownell, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica i Chris Van Dusen.

Reakcje po zwiastunie

Najnowszy – i pierwszy pełny – zwiastun wzbudził entuzjastyczne reakcje wśród polskich fanów. "Nareszcie. Cała Polska czeka"; "Zapowiada się lepiej, niż sądziłam" – komentarzy w podobnym duchu było wiele. Teraz wielbiciele kostiumowego hitu mogą zweryfikować swoje oczekiwania.