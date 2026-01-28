Film "Ekipa wyburzeniowa" ("The Wrecking Crew") pojawił się dziś, 28 stycznia 2026 roku na platformie Prime Video.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu jest Ángel Manuel Soto ("Blue Beetle", "Menudo: Wiecznie młodzi", "Królowie Charm City"), a scenariusz napisał Jonathan Tropper ("Banshee", "Wojownik", "See"). Wśród producentów znaleźli się Jeff Fierson, Matt Reeves, Lynn Harris, a także gwiazdy filmu – Jason Momoa ("Aquaman", "Minecraft: Film", "Wódz wojownik") i Dave Bautista ("Diuna", "Strażnicy Galaktyki", "Blade Runner 2049").

W pozostałych rolach występują m.in. Claes Bang ("The Square", "Wiking", "Obraz pożądania"), Temuera Morrison ("Aquaman", "Wódz wojownik", "The Mandalorian"), Jacob Batalon ("Spider-Man: Homecoming", "Skok w przestworzach", "Nowokaina"), Frankie Adams ("Wszystkie kwiaty Alice Hart", "Zabójcze maszyny", "Tysiąc lin"), Miyavi ("Niezłomny", "Kong: Wyspa Czaszki", "Czarownica 2") oraz Stephen Root ("Barry", "Życie biurowe", "Zabawy z piłką") i Morena Baccarin ("Deadpool", "Serenity", "Strefa").

O czym jest film?

Akcja filmu osadzona jest na ulicach Hawajów. W tej sensacyjnej komedii dwaj skłóceni ze sobą przyrodni bracia, Jonny (Jason Momoa) i James (Dave Bautista), zostają zmuszeni do ponownego spotkania po tajemniczej śmierci ojca. Gdy próbują odkryć prawdę, a lojalność zostaje wystawiona na próbę, na jaw wychodzą skrywane sekrety, które odsłonią spisek grożący rozbiciem ich rodziny. Razem są gotowi WYBURZYĆ wszystko, co stanie im na drodze.

Hit jak "Bad Boys"

Po premierze zwiastuna nie brakowało komentarzy zarówno w zagranicznym, jak i polskim internecie, że klimatem i po części także fabułą skoncentrowaną na dwóch wiecznie kłócących się bohaterach "Ekipa wyburzeniowa" przypomina kultową serię "Bad Boys". Na takie porównanie z pewnością nie ma co się obrażać – a pierwsze opinie wskazują, że analogie są zasadne.

"Daje niesamowicie dużo frajdy. Podczas wielu scen walk zbierałem szczękę z podłogi!" – pisze użytkownik Michael T. na portalu Rotten Tomatoes.

Pod wrażeniem są także krytycy, którzy wskazują na doskonałą chemię między Momoą i Bautistą. Na portalu Rotten Tomatoes już kilka godzin po premierze 78 proc. recenzji jest pozytywnych.