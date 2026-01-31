Polska premiera "La Mort de la Mer" otwiera teatralną narrację Malta Festival 2026 — edycji stawiającej pytania o przyszłość, równowagę i rolę sztuki w świecie głębokiej transformacji. Festiwal od ponad trzech dekad pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, a od 2024 roku, pod egidą Dominiki Kulczyk, rozwija się w kierunku wzmacniania kobiecych głosów oraz tematów związanych z troską o naturę i wspólnotę.

Pierwszy pokaz od światowej premiery

"La Mort de la Mer" to pierwszy pokaz spektaklu od światowej premiery, która odbyła się we wrześniu 2025 roku na festiwalu Transart w Bolzano, a jednocześnie pierwsza prezentacja tego projektu w Polsce. Dla CocoRosie jest to także symboliczny powrót na Maltę – dokładnie dwadzieścia lat po ich pierwszym koncercie w Polsce.

Nowy projekt duetu Bianki i Sierry Casady to audiowizualna opera o immersyjnej, otwartej formie, łącząca muzykę, performans i teatr wizualny. Spektakl rozwija się w rytmie poetyckiego, cyklicznego procesu, a publiczność doświadcza go z różnych perspektyw – w bliskości scenicznego działania i z możliwością zmiany punktu obserwacji.

Relacja człowieka z naturą w czasie kryzysu

Przewodniczkami tej opowieści są dwie symboliczne figury – Moon i Sea (Księżyc i Morze). To one prowadzą widzów przez historię o czasie, pamięci i relacji człowieka z naturą. Całość układa się w medytacyjne, hipnotyczne tableau, zawieszone pomiędzy tym, co bardzo intymne, a tym, co planetarne.

Warstwa muzyczna "La Mort de la Mer" opiera się na charakterystycznym języku CocoRosie — balansującym między muzyką eksperymentalną, elektroniką i pieśnią – i łączy go z imersyjną formą doświadczania. Centralnym tematem spektaklu jest relacja człowieka z naturą w czasie kryzysu ekologicznego. Motyw "śmierci morza" pojawia się tu jako doświadczenie utraty równowagi i żałoby po świecie, który znika, ale także jako impuls do redefinicji relacji z otaczającym środowiskiem.

Autorkami projektu są Bianca i Sierra Casady. Szczególną rolę w teatralnym kształcie spektaklu odgrywa Bianca Casady – multimedialna artystka i reżyserka, znana z prac łączących muzykę, obraz, ruch i narrację. CocoRosie mają także na koncie wieloletnią współpracę z Robertem Wilsonem, dla którego komponowały muzykę do spektakli — doświadczenie to wyraźnie wpłynęło na ich podejście do formy operowej i performatywnej. "La Mort de la Mer" było również konsultowane przez legendarnego reżysera.

Spełnienie marzeń Justyny Wasilewskiej

W polskiej premierze spektaklu weźmie udział Justyna Wasilewska – aktorka filmowa i teatralna, związana z TR Warszawa. Współpracowała m.in. z Kornélem Mundruczó, René Polleschem i Anną Smolar. Szerokiej publiczności znana jest również z seriali "Heweliusz" i "Nieobecni" oraz filmu "Serce miłości".

Aktorka podkreśla, że spotkanie z CocoRosie ma dla niej bardzo osobisty wymiar.

Spotkanie z CocoRosie na scenie to spełnienie jednego z moich największych artystycznych marzeń. Od lat inspiruje mnie świat, który tworzą — ich słodko-mroczne opowieści z pogranicza światów. Pamiętam, jak ponad dwadzieścia lat temu byłam na ich koncercie i nikt wtedy nie performował muzyki w taki sposób. To, że dziś mogę stać się częścią ich opowieści, jest dla mnie niezwykle poruszającym wyzwaniem – wyznaje Justyna Wasilewska.