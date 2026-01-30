Catherine O'Hara zmarła w piątek w swoim domu w Los Angeles po – jak potwierdził portalowi Variety menedżer aktorki – "krótkiej chorobie". Bliższe szczegóły nie są jeszcze znane.

"Mama Kevina" i nie tylko

Kariera O'Hary w Hollywood trwała pięć dekad. I choć świat zapamięta aktorkę właśnie jako "mamę Kevina", Catherine była ceniona za wiele innych ról – w tym we wspomnianym serialu "Studio", ale także serialach "Schitt's Creek" – za który otrzymała Złoty Glob i Emmy – i "The Last of Us", czy filmie "Sok z żuka" i jego sequelu "Beetlejuice Beetlejuice".

Była laureatką wielu branżowych nagród – a także, co nie jest powszechną wiedzą, cenioną scenarzystką. Ju ż w latach 80. za pracę nad kanadyjskim serialem komediowym "Second City Television" otrzymała swoją pierwszą nagrodę Emmy.