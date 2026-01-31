Spektakularną klapę "Christy" w amerykańskich kinach – przy 15-milionowym budżecie film zarobił niespełna 2 miliony – wiąże się z kontrowersjami wokół Sydney Sweeney. Premiera zbiegła się bowiem z "aferą dżinsową" (w niejednoznacznym haśle kampanii dżinsów American Eagle "Sydney Sweeney Has Great Jeans" dopatrzono się rasizmu, jako że "jeans" brzmi po angielsku tak jak "genes" – geny).

"Na deskach" w kinach, triumf na VOD

Cześć krytyków jako powód porażki filmu wskazuje także rzekomo nietrafiony casting – zdaniem niektórych Sweeney, nawet pobrzydzona, po prostu nie pasuje do biografii pięściarki z nizin. Widzowie jednak są innego zdania. Zwraca uwagę, że o ile na portalu Rotten Tomatoes przychylnych "Christy" jest tylko 67 proc. recenzentów, o tyle wśród użytkowników liczba "pozytywów" wynosi aż 96 proc.

Być może również z tego powodu nawet ci, których kiepskie recenzje zniechęciły do pójścia do kina, bardzo chętnie sięgają po "Christy" na VOD. W cyfrowych wypożyczalniach, również polskich, film wręcz nokautuje konkurencję, lądując tym razem nie "na deskach", lecz w czołówkach zestawień najpopularniejszych nowości.

Gdzie można obejrzeć "Christy" w Polsce?

Najtaniej wypożyczenie filmu kosztuje w serwisie Prime Video – tylko 14,99 zł. W TVP VOD trzeba zapłacić 17 zł, w MEGOGO – 17,90 zł, w Rakuten TV – 17,99 zł, w Playerze – 18 zł, zaś w Polsat Box Go – 20 zł. Najdroższa cena jest w serwisie Nowe Horyzonty VOD – aż 33,90 zł.

Kto stoi za filmem o Christy Martin?

Zdjęcia do filmu z Sydney Sweeney w roli głównej realizowano w Karolinie Północnej. Biografia miała światową premierę we wrześniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto – i tam już spotkała się z mieszanymi opiniami.

Za kamerą "Christy" stanął David Michôd ("Królestwo zwierząt").

W obsadzie poza Sydney Sweeney są takie nazwiska, jak Ben Foster ("Aż do piekła"), Emmy Merritt Wever ("Niewiarygodne"), Katy O'Brien ("Love Lies Bleeding"), Ethan Embry ("Pierwszy człowiek"), Jess Gabor ("Maszyna") oraz Chad L. Coleman ("The Walking Dead").

Sydney Sweeney: Nie mogę się doczekać powrotu na ring

Sydney Sweeney nie kojarzy się ze sportami walki. A jednak ta naturalna blondynka mierząca 161 cm wzrostu, brylująca na czerwonych dywanach i porównywana do nowej Marilyn Monroe, w wieku nastoletnim trenowała MMA oraz kickboxing i ponoć świetnie sobie radziła w sparingach nawet z mężczyznami. Rola pozwalająca jej pokazać te umiejętności była więc kwestią czasu.

Między 12 a 19 rokiem życia trenowałam sporty walki. Nie mogę się doczekać powrotu na ring, treningu i transformacji ciała. Historia Christy nie jest lekka, lecz wymagająca fizycznie i emocjonalnie, niesie ze sobą duży ciężar. Ale uwielbiam stawiać sobie wyzwania – wyznała aktorka w rozmowie z portalem Deadline.

Pasjonuje mnie świat walki. Historia Christy rzuca światło na jej niesamowitą drogę na szczyt, pokazując jednocześnie zmagania poza ringiem. Czuję się w obowiązku opowiedzieć historię kobiety, która stawiła czoła tak wielkim przeciwnościom losu. To bardzo budujące i emocjonujące - zauważyła Sweeney.

Gwiazda "Euforii" dodała, że "Martin nie tylko legitymizowała boks kobiet, lecz również przezwyciężyła stereotypy na temat płci, walczyła z przemocą emocjonalną, fizyczną i ekonomiczną".

Kim jest Christy Martin, "kobiecy Rocky"?

Christy Martin święciła największe triumfy w latach 90. Wtedy właśnie okrzyknięto ją "kobiecą wersją Rocky'ego". Jako pierwsza bokserka pojawiła się na okładce magazynu "Sports Illustrated" podpisała kontrakt ze słynnym promotorem Donem Kingiem, i jedyną bokserką, która pojawiła się na okładce "Sports Illustrated".

Poza ringiem Martin nie wiodło się jednak tak dobrze. Była ofiarą przemocy domowej. W 2010 roku została postrzelona i wielokrotnie dźgnięta nożem przez swojego męża Jamesa V. Martina.

Były partner obecnie odsiaduje wyrok 25 lat więzienia, zaś Christy ułożyła sobie życie u boku… byłej rywalki z ringu, Lisy Holewyne, którą poślubiła w 2017 roku.

W 2021 roku Netflix wypuścił film dokument poświęcony Christy Martin pod znamiennym tytułem "Sportowe opowieści: Układ z diabłem".