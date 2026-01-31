Nowy "Nieśmiertelny" ma pojawić się w kinach pod koniec 2026 roku, zatem równo 40 lat po premierze oryginału z 1986 roku.

O czym jest film?

Oryginalny "Nieśmiertelny" ("Highlander") rozgrywał się w górach Szkocji w 1518 roku. Głównym bohaterem był Connor MacLeod, człowiek – jak sam tytuł wskazuje – żyjący wiecznie. Jego mentor Ramirez szkolił go do walki z pozostałymi nieśmiertelnymi. W rolach głównych wystąpili wówczas Christopher Lambert i Sean Connery. Film był wielkim przebojem kinowym lat 80. (w Polsce zgromadził ponaddwumilionową widownię), a jeszcze lepiej radził sobie w wypożyczalniach wideo. Doczekał się też kilku sequeli kinowych i telewizyjnych.

Kto wystąpi w nowej wersji?

Remake "Nieśmiertelnego" wręcz błyszczy od gwiazd pierwszego formatu. W Connora MacLeoda wciela się specjalista od ról kultowych herosów, Henry Cavill ("Człowiek ze stali", "Wiedźmin", "Hrabia Monte Christo"). I właśnie jego widzimy na pierwszych zdjęciach.

Mentora bohatera – Ramireza – gra natomiast laureat Oscara Russell Crowe ("Gladiator", "Piękny umysł", "Tajemnice Los Angeles"). W czarny charakter, potężnego Kurgana, którego w oryginalnym filmie odgrywał Clancy Brown, wciela się tym razem Dave Bautista ("Strażnicy Galaktyki", "Blade Runner 2049", "Diuna"), zaś w szefa złowrogiej organizacji Obserwatorzy ("The Watchers") – zdobywca Oscara Jeremy Irons ("Nierozłączni", "Lolita", "Dom Gucci"). Obserwatorzy nie pojawili się na wielkim ekranie w oryginale ani w jego dwóch kolejnych sequelach, Zostali wprowadzeni do filmowego uniwersum dopiero w serialu "Nieśmiertelny", lecz dopiero w serialu "Nieśmiertelny", którego bohaterem był Duncan MacLoad (Adrian Paul), a następnie w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka".

Ukochaną Connora MacLoada, Heather, gra Karen Gillan ("Strażnicy Galaktyki", "Życie Chucka", "Lepiej później niż wcale"), a Brendę – Marisa Abela ("Branża", "COBRA", "Szpieg, którego nie było").

Kto stoi za nowym filmem?

Za kamerą nowego "Nieśmiertelnego" stanął Chad Stahelski ("John Wick"), a scenariusz napisali Ryan J. Condal ("Ród Smoka", "Rampage: Dzika furia", "Hercules"), Michael Finch ("John Wick 4", "Bracia z ulicy", "Śmiertelne odliczanie") i Kerry Williamson ("Resident Evil: Remedium", "Siedem sióstr", "Alex Cross").