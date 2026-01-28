Długo wyczekiwana, ośmioodcinkowa nowa odsłona serialu "Fallout" zadebiutowała 17 grudnia 2025 roku na platformie Prime Video, a dziś, 28 stycznia, pojawił się odcinek siódmy i zarazem przedostatni. Co za tym idzie, za tydzień, 4 lutego 2026 roku, nastąpi wielki finał sezonu.

Nowe rewelacje ujawnione

Fabuła nowych odcinków rozpoczyna się tuż po epickim finale pierwszego sezonu i zabiera widzów w podróż przez pustkowia Mojave do postapokaliptycznego miasta New Vegas.

Reklama

W sierpniu, przed zgromadzoną na gamescom – największym na świecie wydarzeniem gamingowym – publicznością, liczącą ponad pięć tysięcy osób, producent wykonawczy Jonathan Nolan oraz showrunnerka Geneva Robertson-Dworet oraz gwiazdy serii – Ella Purnell i Aaron Moten, przybliżyli fabułę nowego sezonu "Fallout" oraz opowiedzieli o dalszych losach uwielbianych przez widzów bohaterów – Lucy, Maximusa i Ghoula. Razem zaskoczyli publiczność, ujawniając zwiastun nadchodzącego sezonu. W materiale przedstawiono nowego członka obsady, Justina Theroux, w roli Roberta House'a, a widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć jednego z najbardziej przerażających postapokaliptycznych drapieżników z uniwersum Fallout – Deathclawa.

Zielone światło na drugi sezon

Reklama

"Fallout", największy hit serialowy 2024, już w kwietniu tamtego roku, niedługo po spektakularnej premierze pierwszego sezonu, oficjalnie otrzymał zielone światło na drugi sezon.

Nie możemy się doczekać, aż ponownie wysadzimy świat w powietrze – skomentowali decyzję władz Amazona producenci wykonawczy i reżyserzy Jonathan Nolan i Lisa Joy.

Przekroczenie oczekiwań fanów

Nasi twórcy oczarowali świat tym przełomowym, szalonym serialem – zauważyła Jennifer Salke, szefowa Amazon MGM Studios.Poprzeczka była zawieszona wysoko wobec miłośników tej kultowej gry wideo i jak dotąd wydaje się, że przekroczyliśmy ich oczekiwania, przyciągając jednocześnie do serii miliony nowych fanów. Obsada powaliła na kolana! Jesteśmy podekscytowani możliwością ogłoszenia drugiego sezonu już po tygodniu od premiery pierwszego i chcemy zabrać widzów jeszcze dalej w surrealistyczny świat "Fallouta" – dodała.

Cholera jasna. Dziękujemy Amazonowi za odwagę stworzenia show, który w poważny sposób porusza wszystkie najpoważniejsze problemy współczesnego społeczeństwa – kanibalizm, kazirodztwo, galaretkę. Więcej przed nami! – oświadczyli z właściwą sobie dezynwolturą pomysłodawcy, showrunnerzy i producenci wykonawczy serialu Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner.

Co trzeba wiedzieć o serialu

Akcja serialu oparta na serii gier wideo o tym samym tytule rozgrywa się dwieście lat po apokalipsie. W oficjalnym opisie Amazon Prime Video czytamy, że "Fallout" opowiada o "łagodnych mieszkańcach luksusowych schronów przeciwatomowych, którzy zmuszeni są powrócić do napromieniowanego piekła pozostawionego przez ich przodków i są zszokowani odkryciem, że czeka na nich niezwykle złożony, radośnie dziwny i niezwykle brutalny wszechświat".

Znakomitej obsadzie przewodzi Ella Purnell ("Yellowjackets", "Złotko"), a obok niej występują Aaron Moten ("Wyzwolenie", "Ojciec Stu"), Walton Goggins ("Biały Lotos", "Prawi Gemstonowie"), Kyle MacLachlan ("Miasteczko Twin Peaks"), Moisés Arias ("Król Staten Island") i Frances Turner ("The Boys"). W obsadzie pierwszego sezonu byli także Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan i Xelii Mendes-Jones.

"Fallout" jest produkowany przez Kilter Films, a producentami wykonawczymi są Jonathan Nolan, Lisa Joy i Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner pełnią funkcje producentów wykonawczych, twórców i showrunnerów. Todd Howard z Bethesda Game Studios jest producentem wykonawczym obok Jamesa Altmana z Bethesda Softworks. Produkcją zajmują się Amazon MGM Studios i Kilter Films we współpracy z Bethesda Game Studios i Bethesda Softworks.

Przebój kasowy i artystyczny

Serial już po tygodniu znalazł się na podium najczęściej oglądanych tytułów w historii Prime Video i okazał się najczęściej oglądanym serialem na tej platformie od czasu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" z 2022 roku.

Do tej pory pierwszy sezon "Fallout" zgromadził ponad 100 milionów widzów na całym świecie, plasując się wśród trzech najchętniej oglądanych produkcji w historii serwisu.

Entuzjastycznie serial przyjęli również krytycy, wyjątkowo zgodni co do tego, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej udanych adaptacji gier wideo w historii. Na portalu Rotten Tomatoes "Fallout" zgromadził aż 93 proc. pozytywnych ocen. Drugi sezon jest oceniany jeszcze lepiej – 97 proc. ocen jest przychylnych.