Już pierwszy sezon serialu "Klangor" okazał się wielkim hitem. Canal+, który jest jego producentem, zdecydował się na drugi sezon. Premiera serialu "Klangor 2" miała miejsce 9 stycznia.

"Klangor 2". O czym jest ten serial?

Akcja produkcji podobnie, jak pierwszego sezonu, toczy się w Świnoujściu. Jest mrocznie, mokro, szaro i intrygująco. Drugi sezon serialu "Klangor" to historia Heli Zdun (Małgorzata Gorol), która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by odbudować więź z córką. Wiki (Mary Pawłowska) znika tuż po ich pierwszym spotkaniu. Wciągnięta w mroczny świat więziennych układów, przemocy i rodzinnych tajemnic, Hela rozpoczyna własne śledztwo. To dla niej nie tylko walka o prawdę, lecz także ostatnia szansa, by stać się kimś więcej niż nieobecną matką.

Magdalena Czerwińska jako Danka Schulze w "Klangorze 2"

W drugim sezonie "Klangoru" spotykamy nowych bohaterów, ale pojawiają się także postaci z pierwszego. Jedną z nich jest Danka Schulze grana przez Magdalenę Czerwińską.

Danka dzięki scenarzystom i rozmowom naszym, za co jestem też bardzo wdzięczna, za słuchanie siebie nawzajem i takich spostrzeżeń z pierwszego sezonu, ewoluuje emocjonalnie. To jest też moja jakaś taka wewnętrzna walka o postać i tak jak mówię, na szczęście wysłuchiwana przez drugą stronę - mówi o swojej postaci w rozmowie z Dziennik.pl.

Dzięki wątkowi fabularnemu i nowym kobiecym postaciom, które się pojawiają w drugim sezonie, Danka też odkrywa powoli swoje karty - dodaje Magdalena Czerwińska.

Serial "Klangor 2". Dlaczego warto zobaczyć?

Pytana o fenomen serialu "Klangor " odpowiada, że "lubimy być blisko życia i tego, z czym się zmagamy codziennie". Tutaj jest pokazane życie naprawdę w bardzo ograniczonych i trudnych warunkach - mówi aktorka w rozmowie z Dziennik.pl.

Jak Magdalena Czerwińska pracowała nad postacią Danki Schulze w serialu "Klangor 2"? Jak współpracowało jej się z młodszym pokoleniem kolegów i koleżanek po fachu? Czy zdarza jej się "tupnąć nogą" jak starszej siostrze? Zobaczcie rozmowę z Magdaleną Czerwińską, czyli Danką Schulze z serialu "Klangor 2".