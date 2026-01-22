Serial "Cross" powróci z drugim sezonem 11 lutego 2026 roku na Prime Video. Premiera obejmie trzy pierwsze odcinki, po których kolejne będą ukazywać się co tydzień, aż do finału sezonu 18 marca.

Kto stoi za drugim sezonem?

Uniwersum "Crossa" rozszerza się o nowych, wyrazistych członków obsady: Matthew Lillarda, Jeanine Mason i Wesa Chathama, z których każdy wnosi do serialu silną ekranową obecność. Do swoich ról powracają z kolei Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd oraz Johnny Ray Gill.

Oprócz Bena Watkinsa i Aldisa Hodge'a, producentami wykonawczymi serialu "Cross" są Sam Ernst, Jim Dunn, J. David Shanks, Aiyana White, Craig Siebels, Owen Shiflett, James Patterson, Bill Robinson i Patrick Santa.

Co się wydarzy w drugim sezonie?

W drugim sezonie serial wkracza w bardziej śmiały i niebezpieczny rozdział. Miliarder i magnat biznesowy Lance Durand (Matthew Lillard) zwraca się do FBI o ochronę po otrzymaniu groźby śmierci powiązanej z zabójstwem miliardera-playboya. Detektyw Alex Cross oraz agentka FBI Kayla Craig (Alona Tal) prowadzą nową wspólną misję mającą na celu ochronę Duranda oraz odnalezienie zabójcy, który pozostawia po sobie makabryczne tropy. Tymczasem John Sampson (Isaiah Mustafa), zawodowy partner Crossa i jego wieloletni najlepszy przyjaciel, nawiązuje nieoczekiwany kontakt.

Wielki sukces serialu

Prime Video podało pod koniec 2024 roku, że tylko w ciągu trzech tygodni "Crossa" obejrzało ponad 40 milionów widzów.

Tym samym kryminał znalazł się na podium hitów roku. Lepszymi wynikami mogły się poszczycić jedynie dwa inne seriale – "Fallout" (65 milionów widzów w dwa tygodnie) i drugi sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" (40 milionów widzów w dwa tygodnie).

Po dwóch tygodniach od premiery "Cross" wciąż był najchętniej oglądaną produkcją na Prime Video. Serial został także przychylnie przyjęty przez krytyków – w serwisie RottenTomatoes ma 76 proc. pozytywnych recenzji.

Wszystkie osiem odcinków serialu "Cross" jest dostępnych na Prime Video.

Kim jest Alex Cross?

Alex Cross to detektyw i psycholog sądowy, który potrafi jak nikt inny zagłębić się w psychikę morderców i ich ofiar, aby je zidentyfikować i ostatecznie schwytać zabójców. Cross został powołany do życia na kartach powieści kryminalnych Jamesa Pattersona.

Od momentu wydania w 1993 roku "Na tropie pająka", pierwszej powieści o Alexie Crossie, powstało ponad 30 książek z tej serii autorstwa Jamesa Pattersona, które na całym świecie sprzedały się w ponad 400 milionach egzemplarzy. Wnikliwi fani mogli zauważyć, że wcześniejsze książki nosiły tytuły nawiązujące do znanych rymowanek i wierszy dla dzieci ("Jack i Jill", "Łasica" - od popularnej piosenki dla dzieci "Pop! Goes the Weasel", "Róże są czerwone", "Wielki zły wilk" i "Mary, Mary"), ale od 2006 roku główny bohater zaczął dominować w tytułach kolejnych dzieł.

W nowym serialu Alex Cross grany przez Aldisa Hodge'a to silny, ale wrażliwy mężczyzna o niepodważalnej charyzmie. Obsesyjnie stawiający na ciągły rozwój, Alex jest uznanym detektywem i psychologiem sądowym pracującym w policji metropolitalnej w Waszyngtonie. Jest także pogrążonym w żałobie wdowcem i ojcem dwójki dzieci, który stoi przed rozwiązaniem największej sprawy w swoim życiu.

Przed Hodge'em w Crossa na ekranie wcielali się już sam wielki Morgan Freeman w dreszczowcach "Kolekcjoner" i "W sieci pająka" oraz Tyler Perry w thrillerze zatytułowanym po prostu "Alex Cross".

Aldis Hodge wymarzonym Crossem

Dla tych, którzy nie przeczytali jeszcze serii książek w całości, Ben Watkins, twórca, showrunner i producent wykonawczy nowego serialu, postanowił głębiej zbadać świat legendarnego psychologa sądowego i detektywa.

Kiedy przedstawiono mi to jako potencjalny projekt do adaptacji serialowej, byłem podekscytowany. Po pierwsze, ponieważ jest to coś, co sam chciałbym oglądać. Po drugie, seria kojarzona jest z Morganem Freemanem. Po trzecie, kiedy przeczytałem książki, zdałem sobie sprawę, że w serialu można pokazać rzeczy, których nie udało się zrealizować w filmach – mówił Watkins przed premierą pierwszego sezonu.

Od początku miałem wizję, że to Aldis zagra Alexa Crossa. Był dla mnie wzorem tej postaci. Nie sądziłem jednak, że uda się go zaangażować, bo myślałem, że nie będzie dostępny. Ale los nam sprzyjał i oto nagle znaleźliśmy się przy jednym stole – opowiadał showrunner.

Watkins raz pierwszy spotkał Hodge'a i jego starszego brata, Edwina, kiedy obaj byli nastolatkami i grali w koszykarskiej lidze gwiazd.Byłem pod wrażeniem ich pewności siebie, a jednocześnie szacunku do innych. Potrafili walczyć o swoje– wspominał twórca.

Aldis ma w sobie niesamowitą intelektualną głębię, którą posiada Alex Cross. Ale zależało mi teżna jego wrażliwości i dostępności. Tylko z takimi cechami ta postać zyskuje na wiarygodności, bo Alex Cross nie może być superbohaterem – kwitował Watkins.

Aldis Hodge: Jestem wielkim fanem true crime

Aldis Hodge zaangażował się w projekt ze względu na złożoność postaci oraz swoje osobiste zamiłowanie do prawdziwych historii kryminalnych. Jestem wielkim fanem gatunku true crime. Interesuję się też psychologią - uwielbiam zgłębiać ludzką psychikę, zrozumieć, co kieruje ludźmi, dlaczego postępują w określony sposób, co ich motywuje. Kiedy zaczynaliśmy pracę nad serialem, mieliśmy okazję konsultować się z prawdziwymi detektywami z Waszyngtonu. Dla mnie to była świetna okazja do analizy ludzkich zachowań i wzorców – opowiadał aktor.

Odkrywając ojcowską stronę Alexa Crossa, Hodge cieszył się, że mógł wpleść w tę postać swoje własne doświadczenia rodzicielskie. Bycie rodzicem zdecydowanie pomaga lepiej oddać ojcowskie instynkty bohatera – wyjaśniał aktor. Jestem absolutnie zakochany w ojcostwie. Moja córka to najlepsze, co mnie spotkało. Ma zaledwie dwa i pół roku i już rządzi w całym domu. U Crossa możemy zobaczyć tę piękną wrażliwość, która wynika właśnie z tego, że jest ojcem.

Kiedy zapytano Hodge'a o to, co chciałby, aby widzowie wynieśli z serialu, odpowiedział: Mam nadzieję, że będą się po prostu świetnie bawić i czerpać radość z oglądania. Serial ma w sobie wszystko – jest zabawny, zmysłowy i pełen emocji. Jeśli znacie książki, liczę na to, że odnajdziecie w serialu to, co w nich pokochaliście.

O czym opowiada pierwszy sezon "Crossa"?

Serial kryminalny śledzi losy Alexa Crossa – psychologa sądowego i doświadczonego detektywa z wydziału zabójstw z Waszyngtonu. Staje on naprzeciw brutalnego seryjnego mordercy, który zostawia za sobą ślady ofiar w całym mieście. Gdy Alex i jego partner, John Sampson (w tej roli Isaiah Mustafa), podążają tropem zabójcy, z przeszłości detektywa powraca tajemniczy wróg, zagrażający jego rodzinie, karierze i całemu życiu, które bohater stara się utrzymać w ryzach po tragicznych wydarzeniach.

Dwa sezony "Crossa" od razu pewne

Aldis Hodge, który gra tytułową rolę, jest również producentem serialu, który na pokazach testowych spodobał się tak bardzo, że od razu dano zielone światło na kontynuację.

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się także m.in. Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford oraz Ryan Eggold.

Kim jest Aldis Hodge?

Aldis Hodge znany jest m.in. z filmu "Black Adam" od Warner Bros., gdzie u boku Dwayne'a Johnsona zagrał Cartera Halla, znanego jako Hawkman. Wcześniej wcielił się w legendę futbolu Jima Browna w nagradzanym filmie "Pewnej nocy w Miami…", wyreżyserowanym przez Reginę King.

Wśród innych znaczących ról należy wymienić występ w horrorze "Niewidzialny człowiek" z 2020 roku, w którym partnerowała mu Elisabeth Moss, oraz rolę u boku Alfre Woodard w dramacie więziennym "Clemency", który zdobył Wielką Nagrodę Jury na Festiwalu Filmowym Sundance w 2019 roku za najlepszy film fabularny oraz wiele innych wyróżnień. Sam Hodge otrzymał nagrodę Virtuoso za swoją rolę w tym filmie podczas Santa Barbara International Film Festival w 2020 roku.

W telewizji Hodge występował jako odtwórca i producent wykonawczy w serialu "Miasto na wzgórzu", gdzie wcielił się w prokuratora okręgowego Decourcy'ego Warda, grając u boku Kevina Bacona, dla producentów Matta Damona, Bena Afflecka i Toma Fontany.

Do innych telewizyjnych osiągnięć aktora należy występ w popularnym serialu Netflixa "Czarne lustro", a także główna rola w serialu "Underground", gdzie grał u boku Jurnee Smollett i Christophera Meloniego. Hodge przez siedem sezonów wcielał się też w postać Aleca Hardisona w serialu "Uczciwy przekręt", który był emitowany na trzech różnych kanałach, a następnie powrócił do tej roli w nowej wersji "Leverage: Redemption".