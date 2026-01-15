"Obcy: Romulus" jest dostępny od dziś, 15 stycznia 2026 roku dla abonentów platformy HBO Max – dokładnie rok po tym, jak trafił na polską platformę Disney+.

Gdzie obejrzeć film?

W listopadzie 2024 roku roku gruchnęła wieść, że już 21 listopada "Obcy: Romulus" trafi na Disney+. I owszem, trafił. Ale nie w Polsce. Fani byli wściekli. Dotychczas bowiem wiele głośnych premier miało miejsce jednocześnie w serwisach Disney+ na całym świecie. Tymczasem superprodukcja pojawiła się w ofercie platformy w USA, lecz nie w Polsce. Co więcej, Disney długo nie udostępniał informacji, kiedy nastąpi premiera megahitu w naszym kraju.

Reklama

"Obcy: Romulus" wreszcie trafił na polską platformę Disney+ 15 stycznia 2025 roku.

Film od października 2024 był do kupienia w serwisach Rakuten TV, MEGOGO, iTunes Store i Prime Video. Tyle tylko, że w tych trzech pierwszych serwisach trzeba było za niego zapłacić 44,99 zł, w tej ostatniej - 49,99 zł. To ceny grubo przekraczające zakup biletu kinowego – oburzali się internauci.

Jednak w końcu "Obcy: Romulus" trafił także do wypożyczalni VOD – za dużo mniejsze pieniądze niż w przypadku kupna. Najtaniej można wypożyczyć film w serwisie Megogo – już za 9,99 zł. Poza tym film jest dostępny także w serwisach Prime Video i Rakuten TV po 14,99 zł, Premiery CANAL+ za 17,99 zł oraz Player za 18 zł.

Reklama

O czym opowiada film?

"Obcy: Romulus" przez znaczną część fanów został uznany za najlepszy film serii od czasu oryginalnego "Obcego – ósmego pasażera Nostromo" Ridleya Scotta z 1979 roku.

Film nie tylko przyniósł z globalnego rynku wpływy w wysokości 350 milionów dolarów, ale również spodobał się krytykom, a przede wszystkim – fanom cyklu.

"Obcy: Romulus" powraca do korzeni serii o Obcym. Podczas przeszukiwania zakamarków opuszczonej stacji kosmicznej grupa młodych kolonizatorów kosmosu staje twarzą w twarz z najbardziej przerażającą formą życia we wszechświecie.

Kto stoi za filmem?

W filmie występują Cailee Spaeny ("Priscilla"), David Jonsson ("Morderstwo to nic trudnego"), Archie Renaux ("Cień i kość"), Isabela Merced ("The Last of Us"), Spike Fearn ("Aftersun") i Aileen Wu.

Film wyreżyserował Fede Álvarez ("Martwe zło", "Nie oddychaj") na podstawie scenariusza, który napisał wraz z Rodo Sayaguesem ("Nie oddychaj 2"), bazującym na postaciach stworzonych przez Dana O'Bannona i Ronalda Shusetta.

Producentami filmu są Ridley Scott ("Napoleon"), reżyser pierwszej części "Obcego" oraz reżyser i producent kolejnych części serii ("Prometeusz" i "Obcy: Przymierze"), a także Michael Pruss ("Dusiciel z Bostonu") i Walter Hill ("Obcy"). Rolę producentów wykonawczych pełnią Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon ("Aniołki Charliego"), Brent O'Connor ("Bullet Train") i Tom Moran ("Niepowstrzymany").

Reżyser Fede Álvarez niecały rok temu w rozmowie z portalem Collider zdradził, że prace nad scenariuszem sequela już trwają.