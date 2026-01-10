Film "Król dopalaczy" wejdzie na ekrany kin 13 marca.

O czym jest film?

"Król dopalaczy" to Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia zawrotnej kariery zwykłego chłopaka, który zbudował imperium legalnych narkotyków i – niczym "Wilk z Wall Street" – z dnia na dzień został milionerem. Nagła sława, piękne kobiety, szybkie samochody, niekończąca się impreza, konfrontacje z gangsterami i układy na najwyższych szczeblach władzy – to jego nowy świat, w którym granica między legalnym a zakazanym jest tak cienka, jak kreska na lustrze. Kiedy pojawia się policjant, którego nie da się kupić, zaczyna się gra o wszystko. Czy Dawidowi uda się zatrzymać, zanim będzie za późno? Czy miłość zdoła go ocalić przed ostatecznym upadkiem? Oto historia sukcesu, który wymknął się spod kontroli.

Kto występuje w filmie?

Pierwsze skrzypce gra jeden z najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia – Tomasz Włosok ("Jak zostałem gangsterem", "Dziki", "Zielona granica"), a partnerują mu Vanessa Aleksander ("Sala samobójców. Hejter", "The Office PL", "Wojenne dziewczyny"), Łukasz Simlat ("Furioza", "Głupcy", "Fuga"), Grażyna Szapołowska ("Krótki film o miłości", "Bez końca", "Inne spojrzenie"), Jan Frycz ("Ślepnąc od świateł", "Wrooklyn Zoo", "Pręgi"), Janusz Chabior ("Służby specjalne", "Botoks", "Ślepnąc od świateł"), Robert Jarociński ("Heweliusz", "Korona królów", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje") i Agnieszka Grochowska ("Dzień matki", "Bez wstydu", "Brat")

Kto stoi za filmem?

Za powstaniem filmu stoją debiutujący z niezwykłym rozmachem reżyser Pat Howl oraz producentka Katarzyna Samson, którzy wspólnie napisali scenariusz.

Pierwszy taki polski film

"Król dopalaczy" jest pierwszą w Polsce produkcją stworzoną w modelu crowdinvestingu, która trafia do szerokiej dystrybucji kinowej na terenie całego kraju, co czyni go nie tylko projektem produkcyjnym z szerokim wsparciem społeczności, ale także unikalnym wydarzeniem dla rynku kinowego.

Intensywny zwiastun

Już sam zwiastun zapowiada energię filmu: szybkie tempo, brawurowy styl i charyzmatycznego bohatera, który nie zna półśrodków. "To kino akcji i rozrywka na najwyższym poziomie – odważne, intensywne i niezwykle emocjonalne" – zapewnia dystrybutor.