Serial "Kraina grzechu" jest dostępny na platformie Netflix, gdzie zepchnął "Stranger Things" na 3. miejsce podium najpopularniejszych seriali, a ustępuje jedynie amerykańskiemu kryminałowi "O krok za daleko", adaptacji powieści uwielbianego w Polsce Harlana Cobena.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym jest Peter Grönlund ("Miasto niedźwiedzia", "Goliat").

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Krista Kosonen ("Blade Runner 2049", "Fundacja", "Miami"), a partnerują jej Mohammed Nour Oklah oraz Lisa Lindgren ("Tylko razem", "Wallander", "Muzyka popularna z Vittuli") i Peter Gantman.

O czym jest serial?

Na farmie na półwyspie Bjäre zostaje znaleziony martwy nastolatek Silas. Rozwiązaniem tej sprawy ma zająć się wiecznie rozgniewana, ekscentryczna, ale niezwykle bystra śledcza Dani (Krista Kosonen), której partnerem zostaje początkujący Malik (Mohammed Nour Oklah). Wspólne dochodzenie prowadzi ich w sam środek patriarchalnego bagna na szwedzkiej prowincji, gdzie szybko trafiają w centrum rodzinnego konfliktu, trwającego od pokoleń. Dani, którą coś łączy z ofiarą, coraz głębiej wsiąka w sprawę i w życie rodzin uwikłanych w tragedię. Tymczasem patriarcha Elis (Peter Gantman) wyznacza jej termin na rozwiązanie śledztwa, zanim weźmie sprawę w swoje ręce. "Kraina grzechu" to współczesny kryminał osadzony w brutalnym świecie, gdzie nic nie jest pewne i brzemię grzechu pierworodnego jest wyjątkowo ciężkie – zapewnia Netflix.

"Kraina grzechu" zebrała 83 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.