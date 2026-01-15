Pierwszy sezon serialu "Wywiad z wampirem" można oglądać w całości na platformie CANAL+ online.

Ikoniczny film

Motywy wampiryczne niezmiennie przyciągają uwagę widzów, oferując nie tylko prostą grozę – są metaforą wyobcowania, nieśmiertelności i ceny, jaką płaci się za przekraczanie granic ludzkiego doświadczenia. Po sukcesie filmowej wersji "Wywiadu z wampirem" z 1994 roku, z ikonicznymi już rolami Brada Pitta i Toma Cruise'a, serialowa odsłona ponownie łączy mrok z psychologiczną głębią i aktualnymi tematami społecznymi – przekonuje CANAL+.

O czym jest serial?

Serial skupia się na losach Louisa de Pointe du Laca (Jacob Anderson), które porywają epickością, zwrotami akcji, romansami i niebezpieczeństwami. Louis opowiada o swoich niezwykłych doświadczeniach dziennikarzowi Danielowi Molloyowi (Eric Bogosian). Akcja rozgrywa się w Nowym Orleanie na początku XX wieku, gdzie, zmagając się z ograniczeniami narzuconymi czarnoskóremu mężczyźnie, Louis ulega kuszącej propozycji tajemniczego Lestata de Lioncourta (Sam Reid) – ofercie przemiany w wampira. Choć decyzja wydaje się słuszna, nowe moce mają wysoką cenę, a pojawienie się Claudii (Bailey Bass), młodej podopiecznej Lestata, prowadzi bohaterów w stronę niebezpiecznego konfliktu.

Reklama

Świetne recenzje

Reklama

Widzowie i fani serialu ocenili wersję Rolina Jonesa jako bardzo udaną, a serial zyskał świetne noty w serwisie Rotten Tomatoes (98 proc. pozytywnych ocen pierwszego sezonu).

"Wywiad z wampirem" w serialowej odsłonie to "propozycja zarówno dla wieloletnich fanów prozy Anne Rice, jak i dla widzów, którzy po raz pierwszy zanurzą się w ten mroczny, zmysłowy świat" – przekonuje CANAL+.