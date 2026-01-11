Pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu serialu "Nocny recepcjonista" pojawiły się dziś, 11 stycznia, na platformie Prime Video. Kolejne z sześciu w sumie odcinków będą trafiać do serwisu co tydzień.

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu na motywach bestsellerowych powieści Johna le Carré i jego głównym scenarzystą pozostaje David Farr ("Hanna", "McMafia", "Tajniacy"), stojący za pierwszą serią z 2016 roku.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej niezmiennie występuje Tom Hiddleston ("Avengers", "Thor", "High-Rise"), a do swoich ról powracają również Hugh Laurie ("Dr House", "Kraina jutra", "Lot Feniksa"), Elizabeth Debicki ("The Crown", "Wielki Gatsby", "Wdowy"), Olivia Colman ("Faworyta", "Córka", "Lobster"), Douglas Hodge ("Joker", "Czarne lustro", "Wielka") i Noah Jupe ("Ciche miejsce", "Od nowa", "Le Mans '66"). Wśród nowych nazwisk w obsadzie są natomiast Diego Calva ("Babilon", "W dzikim galopie", "Nie otwieraj oczu: Barcelona"), Indira Varma ("Obsesja", "Gra o tron", "Obi-Wan Kenobi") oraz Paul Chahidi ("Śmierć Stalina", "Notting Hill", "Krzysiu, gdzie jesteś?").

O czym jest drugi sezon?

Jonathan Pine (Tom Hiddleston) sądził, że na zawsze pogrzebał swoją przeszłość. Teraz, żyjąc jako Alex Goodwin – niskiego szczebla oficer MI6 prowadzący spokojną jednostkę obserwacyjną w Londynie – wiedzie życie przyjemnie monotonne i pozbawione niespodzianek. Wszystko zmienia się pewnej nocy, gdy przypadkowe dostrzeżenie dawnego najemnika Ropera skłania go do działania i prowadzi Pine'a do brutalnego starcia z nowym graczem: kolumbijskim biznesmenem Teddym Dos Santosem (Diego Calva).

Drugi sezon zbiera jeszcze lepsze oceny niż doskonale przecież przyjęta pierwsza odsłona. Na portalu Rotten Tomatoes aż 94 proc. recenzji jest pozytywnych (poprzednik miał tych "pozytywów" 91 proc.).