Film "Łup" ("RIP") pojawi się już 16 stycznia na platformie Netflix.

O czym jest film?

"Kiedy grupa policjantów z Miami odkrywa w opuszczonej melinie miliony dolarów, wzajemne zaufanie w zespole zaczyna się kruszyć. A gdy o skali znaleziska dowiadują się siły zewnętrzne, wszystko zaczyna być poddawane w wątpliwość – włącznie z tym, komu można zaufać" – informuje Netflix.

Pierwsze skrzypce grają Matt Damon jako porucznik Dane Dumars oraz Ben Affleck jako sierżant JD Byrne.

Sam Ben Affleck nazwał film "naprawdę zabawną, wciągającą jazdą, która trzyma w napięciu".

W Miami policja musi policzyć pieniądze na miejscu, żeby upewnić się, że nie dochodzi do oszustw. Prawdopodobnie należą one do bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy w każdej chwili mogą po nie przyjść. Trzeba szybko myśleć o obronie swojej pozycji – mówi Matt Damon.

To rodzi pytanie: co robisz, gdy stajesz twarzą w twarz z tak ogromną pokusą – wzięcia tych pieniędzy dla siebie? Co to w praktyce oznacza? Jak to jest zobaczyć to z bliska? I w końcu – komu naprawdę możesz zaufać? – dodaje Ben Affleck.

Kto występuje w filmie?

Poza Benem Affleckiem i Mattem Damonem w filmie występują Kyle Chandler ("Operacja Argo", "Super 8", "Manchester by the Sea"), Catalina Sandino Moreno ("Stamtąd", "Wśród nocnej ciszy", "Maria łaski pełna"), Scott Adkins ("John Wick 4", "Krwawa zemsta", "Gdy zgasną światła"), Steven Yeun ("Minari", "Korpo", "Nie!"), Nestor Carbonell ("Mroczny Rycerz", "Bates Motel", "Lost: Zaginieni"), Sasha Calle ("Poprzez lata", "Flash", "Żar młodości"), Lina Esco ("S.W.A.T.: jednostka specjalna", "Kalifornijski guru", "LOL") i Teyana Taylor ("Tysiąc i jeden", "Książę w Nowym Jorku 2", "Biali nie potrafią skakać").

Kto stoi za filmem?

"Łup" wyreżyserował według własnego scenariusza ceniony spec od thrillerów akcji Joe Carnahan ("Na tropie zła", "Drużyna A", "Przetrwanie").