Pierwsze dwa sezony serialu "Bez wyjścia" będą emitowane po dwa odcinki od poniedziałku do piątku o godz. 20:10 na kanale 13 Ulica, począwszy od dziś, 5 stycznia.

O czym jest serial?

"Bez wyjścia" to klasyczny amerykański serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i podąża za jednostką FBI zajmującą się poszukiwaniem osób zaginionych. Agenci odtwarzają ostatnie godziny przed zniknięciem, próbując ustalić, jak do niego doszło.

Co się wydarzy w pierwszych sezonach?

Dowódca jednostki, Jack Malone (Anthony LaPaglia), zmaga się z kryzysem w małżeństwie i ma romans z koleżanką z pracy, Samanthą "Sam" Spade (Poppy Montgomery). Jack, Sam i inni członkowie jednostki, w tym nowy, niesprawdzony rekrut Martin Fitzgerald (Eric Close), muszą połączyć siły i wspólnie poradzić sobie z pokłosiem wydarzeń z 11 września.

Kto występuje w serialu?

We wszystkich 160 odcinkach siedmiu sezonów zagrało w sumie pięcioro aktorów: Anthony LaPaglia ("Kwestia zaufania", "Empire Records", "Poślubiłem morderczynię"), Poppy Montgomery ("Blondynka", "Magiczne słowa: Opowieść o J.K. Rowling", "Patrol"), Marianne Jean-Baptiste ("Sekrety i kłamstwa", "Zawód: szpieg", "Niewygodna prawda"), Enrique Murciano ("Helikopter w ogniu", "Speed 2: Wyścig z czasem", "Miss Agent 2: Uzbrojona i urocza") i Eric Close ("Snajper", "W garniturach", "Nashville").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu jest Hank Steinberg ("Ostatni okręt", "Doc", "Zakładnicy").