Drugi sezon serialu "Morderstwo w małym mieście" pojawi się już dziś, 5 stycznia o godz. 18:15 na kanale Epic Drama, gdzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku będą emitowane nowe odcinki.

O czym jest serial?

Kiedy detektyw Karl Alberg przybywa do Gibsons w wyniku zmian we własnym życiu – nie wie, że istotne zmiany zachodzą także w tej małej, nadmorskiej społeczności. Alberg i jego zespół – błyskotliwa protegowana Edwina Yen, doświadczony Sid Sokolowski i nieprzestrzegający reguł nowicjusz Andy Kendrick – stają przed szeregiem nieoczekiwanych wyzwań: okazuje się, że pozornie spokojne małe miasteczko ma swoje mroczne tajemnice. Niedawno rozwiedziony Alberg zakochuje się w Cassandrze Lee, atrakcyjnej bibliotekarce, której głębokie powiązania z lokalną społecznością komplikują nie tylko jego pracę jako szefa policji, ale także relacje z nastoletnią córką, która przybywa z nim do Gibsons.

O czym jest drugi sezon?

Detektyw Karl Alberg zadomowił się już na dobre w Gibsons. Nieustanna obecność pani burmistrz Christie Holman w polityce miasta – oraz jej konflikty z Cassandrą Lee, wynikające z odmiennych wizji rozwoju społeczności – stają się problemem, który nadwyręża relacje Alberga i Cassandry. Alberg wita w pracy nową koleżankę – kapral Lailę Jackson, utalentowaną protegowaną z czasów pracy w Minneapolis. Wraz ze wzrostem wymagań wobec niewielkiej jednostki policji, Alberg musi znaleźć równowagę między presją kierowania przeciążonym zespołem a równie delikatnym zadaniem zadbania o życie rodzinne.

Kto stoi za serialem?

Showrunnerem i głównym scenarzystą serialu "Morderstwo w małym mieście" bazującego na serii bestsellerowych kryminalnych powieści L.R. Wright jest Ian Weir ("Punkt krytyczny").

Za kamerą stanęli doświadczeni reżyserzy telewizyjni: Milan Cheylov ("24 godziny", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Dexter", "Skazany na śmierć"), Leslie Hope ("Zagubieni w kosmosie", "Snowpiercer") i Amanda Tapping ("Gwiezdne wrota", "Sanktuarium").

W głównej roli detektywa Karla Alberga występuje Rossif Sutherland ("Opowieść podręcznej"), a partnerują mu Kristin Kreuk ("Eurotrip"), Mya Lowe ("Yellowjackets"), Aaron Douglas ("Battlestar Galactica") oraz Fritzy-Klevans Destine ("The Boys").

Serial spotkał się z ciepłym przyjęciem amerykańskiej widowni oraz z przychylnością recenzentów – na portalu RottenTomatoes sezon pierwszy pozytywnie oceniło 70 proc. krytyków.