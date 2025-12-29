Komedia romantyczna "Co będzie dalej" ("What Happens Later")jest dostępna dla abonentów CANAL+ online.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowała… Meg Ryan, dla której jest to dopiero drugi projekt reżyserski w karierze. Aktorka napisała też scenariusz wspólnie z Kirkiem Lynnem i Stevenem Dietzem.

Przede wszystkim jednak Meg Ryan stawiła się przed kamerą i jest to dla niej nie tylko pierwsza rola w komedii romantycznej od 15 lat (film powstał w 2024 roku), ale także pierwsza rola od ośmiu lat w ogóle!

Gwieździe partneruje David Duchovny.

O czym jest film?

W filmie dwoje dawnych kochanków, Bill (David Duchovny) i Willa (Meg Ryan), zmuszeni są nocować na zasypanym śniegiem regionalnym lotnisku. Opóźnienie trwa w nieskończoność, a marzycielka Willa i katastrofista Bill są tak samo zauroczeni i zirytowani sobą nawzajem, jak kilkadziesiąt lat wcześniej. Jednak w miarę odkrywania zagadki wspólnej przeszłości i konfrontacji swojego życia z dawnymi marzeniami, zaczynają się zastanawiać, czy ich ponowne spotkanie jest tylko zbiegiem okoliczności.