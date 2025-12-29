"Blue Moon" cieszy się na polskim rynku VOD ogromnym zainteresowaniem.

Gdzie obejrzeć film?

Biograficzny komediodramat muzyczny najtaniej można wypożyczyć w serwisie MEGOGO – ju ż za 11,99 zł. Film jest dostępny także w serwisach Prime Video (13,99 zł), Polsat Box Go i Player (po 15 zł), Premiery CANAL+ (15,99 zł) oraz Rakuten TV (17,99 zł).

O czym jest film?

"Blue Moon" to historia wybitnego amerykańskiego tekściarza Lorenza Harta oraz jego protegowanej i muzy Elisabeth Weiland. Fabuła filmu śledzi autorefleksje Harta podczas premiery nowego musicalu jego byłego kolegi Richarda Rodgersa "Oklahoma!". Dzieło zdaniem krytyków niezwykle trafnie, a przy tym nie bez ciepłego humoru pokazuje emocje związane z procesem kreatywnym, artystycznym ego i relacjami w świecie sztuki.

Jeden z najpiękniejszych filmów roku

"Blue Moon" był nominowany do Złotego Niedźwiedzia na ostatnim festiwalu Berlinale oraz zdobył tamże Srebrnego Niedźwiedzia – za drugoplanową rolę Andrew Scotta. Następnie uzyskał także dwie nominacje do Złotego Globu – dla najlepszego filmu oraz za rolę pierwszoplanową Ethana Hawke'a. Dzieło jest także w gronie faworytów do Oscarów 2026 – nominacje poznamy już wkrótce.

Widzowie i krytycy zgodnie okrzyknęli "Blue Moon" jednym z najpiękniejszych filmów roku. Na portalu Rotten Tomatoes średnia ocen od widzów wynosi 76 proc., zaś od krytyków – aż 90 proc.

Polscy krytycy jak zwykle okazali się mniej entuzjastycznie nastawieni (średnia 6.4 na Filmwebie), ale i w naszym kraju dzieło znalazło swoich zwolenników. "Przezabawny, a przy tym najsmutniejszy film ostatnich lat. Bezsilność prób zagadania własnej śmierci" – pisze Marcin Prymas z portalu Pełna Sala.

"To jest tak pięknie skonstruowany film, a wygląda jakby powstał zupełnie bez wysiłku. W końcu jakaś świeża metoda tworzenia biopicu. Bo tak, dowiadujemy się tu wszystkiego, co do biopicu potrzebne, ale wszystko to zamknięte zostaje w przestrzeni tego jednego wieczoru. Odkrywamy, kim jest, co jest w nim super, co nie, jak widzą go inni oraz jak prezentuje sam siebie. Chyba mój ulubiony Hawke, czarujący i oślizgły" – zauważa Jakub Dębski z Kinowego Ekspresu.

Kto występuje w filmie?

W głównej roli występuje ulubiony aktor Richarda Linklatera – Ethan Hawke ("Przed wschodem słońca", "Boyhood", "Mroki Tulsy"), a towarzyszą mu Margaret Qualley ("Substancja", "Żegnajcie, laleczki", "Pewnego razu... w Hollywood"), Andrew Scott ("Dobrzy nieznajomi", "Dumni i wściekli", "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże") i Bobby Cannavale ("Dróżnik", "Ant-Man", "Parker").

Kto stoi za filmem?

"Blue Moon" wyreżyserował Richard Linklater ("Przed wschodem słońca", "Boyhood", "Hit Man"), zaś scenariusz inspirowany listami Lorenza Harta do tajemniczej kobiety, która w filmie nazywa się Elisabeth Weiland, napisał Robert Kaplow ("Ja i Orson Welles").