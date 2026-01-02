Jakie filmy i kiedy zobaczymy w 2026 roku?

Polskie kino – nie tylko "Lalka"

Nowa "Lalka" trafi do kin 30 września. To kino z rozmachem, gigantycznym budżetem i wizją, która przenosi widzów prosto do XIX-wiecznej Warszawy w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Twórcy obiecują emocje większe niż w serialowych hitach i wizualny rozmach rodem z hollywoodzkich produkcji.

Reklama

Ale polskie kino będzie miało sporo do zaoferowania już w styczniu. Dla widzów w każdym wieku Kino Świat przygotowało premiery filmów familijnych "Psoty" z Małgorzatą Sochą w roli głównej oraz "Orzełek Iggy" od twórcy kultowego serialu "Włatcy móch".

Dla fanów mocnych wrażeń i historii inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami będzie skierowany z kolei film "Chcę więcej", w którym zobaczymy ikonę młodego pokolenia, głos i twarz generacji Z – Julię Wieniawę – oraz gwiazdę hitu "Sala samobójców. Hejter" – Macieja Musiałowskiego.

Reklama

W marcu na ekrany powróci nominowany do Oscara za "Boże Ciało" Jan Komasa z filmem "Dobry chłopiec". To międzynarodowa produkcja z gwiazdorską obsadą.

Kolejnym ambitnym projektem jest nagrodzony w Gdyni debiut Emi Buchwald – "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Jesienią w kinach pojawi się natomiast film "Powiedz mi, co czujesz". To niekonwencjonalna historia miłosna o parze młodych artystów w reżyserii Łukasza Rondudy ("Wszystkie nasze strachy").

Z kolei zimą widzowie otrzymają nową komedię świąteczną – "Przepis na święta".

Hollywoodzkie produkcje

W repertuarze nie zabraknie również hollywoodzkich produkcji. Do kin trafi długo wyczekiwany reboot kultowego "Na krawędzi" – "Cliffhanger" z Lily James i Piersem Brosnanem w obsadzie.

Na ekranie zobaczymy także jedno z najgorętszych nazwisk ostatniego roku, Glena Powella, w filmie "Przepis na morderstwo".

Nie lada gratką dla fanów "Stranger Things" i kina apokaliptycznego będzie "Skażenie" z Joe Keerym w roli głównej - najnowsza produkcja twórców "Zombieland".

Z kolei na Halloween szykuje się prawdziwy hit dla całej rodziny – "Baranek Shaun i kudłata bestia".