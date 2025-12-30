Wszystkie sześć odcinków serialu "Śmierć Bunny'ego Munro" ("The Death of Bunny Munro") jest od dziś dostępnych na platformie SkyShowtime.

Kto stoi za serialem?

Oparty na kultowej powieści Nicka Cave'a serial łączy mroczny humor z czułym portretem ojcostwa. Scenariusz adaptowany napisał Pete Jackson ("Chłopiec nie wiadomo skąd"), a wszystkie odcinki wyreżyserowała Isabella Eklöf ("Branża", "Kalak", "Wakacje").

Kto występuje w serialu?

W tytułowej roli Bunny'ego Munro występuje Matt Smith ("The Crown", "Doktor Who", "Morbius"), a partnerują mu Sarah Greene ("Gliniarz", "Ugotowany", "Dom grozy"), Lindsay Duncan ("Birdman", "Czas na miłość", "Pod słońcem Toskanii") oraz debiutujący Rafael Mathé.

O czym jest serial?

Po samobójczej śmierci żony Bunny Munro (Matt Smith), domokrążca handlujący kosmetykami i uwodziciel gospodyń domowych, zostaje sam z 9-letnim synem. Mając mgliste pojęcie o rodzicielstwie, ojciec wyrusza z synem w podróż przez południową Anglię, która z każdą chwilą staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Bunny stopniowo traci kontrolę nad swoim życiem i uświadamia sobie, że musi ratować syna przed skutkami własnych przestarzałych przekonań na temat męskości.

Serial zdobył uznanie zagranicznych widzów i krytyków – na portalu Rotten Tomatoes ocenia go pozytywnie 88 proc. tych pierwszych i 83 proc. tych drugich.