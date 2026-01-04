Film "Chopin, Chopin!" wszedł na ekrany polskich kin 10 października 2025 roku, a już dwa i pół miesiąca później, 24 grudnia, trafił na TVP VOD w cenie 17 zł, zaś dzień później, 25 grudnia – do wypożyczalni Premiery CANAL+ w cenie 17,99 zł. Po kilku dniach można już stwierdzić, że w obu serwisach film jest hitem.

Film zamknięcia Expo 2025

Głośna koprodukcja Telewizji Polskiej oraz jedna z najdroższych i najbardziej widowiskowych produkcji w historii polskiego kina została w październiku pokazana podczas oficjalnej uroczystości zamknięcia Expo 2025 w Osace.

Pokaz filmu podczas jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych i gospodarczych na świecie jest prestiżowym wyróżnieniem dla polskiej kinematografii i ogromnym powodem do dumy dla Telewizji Polskiej. Pokaz filmu w Osace będzie wyjątkową okazją do zaprezentowania międzynarodowej publiczności dzieła, które ukazuje Fryderyka Chopina w zupełnie nowym świetle.

Wybór filmu "Chopin, Chopin!" na galę finałową Expo w Osace to symboliczne uhonorowanie polskiej kultury i dziedzictwa muzycznego, a także dowód na rosnące uznanie dla polskiej sztuki filmowej na arenie międzynarodowej. Jestem dumny, że Telewizja Polska ma w tym swój udział – komentował Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.

Film otwarcia 50. festiwalu w Gdyni

To kolejne już wyróżnienie dla superprodukcji. "Chopin, Chopin!" otwierał bowiem jubileuszowy, 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uroczystość odbyła się 22 września w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Finalnie superprodukcja wyjechała z festiwalu z nagrodami za scenografię i kostiumy.

Zdjęcia w Polsce, Francji i Hiszpanii

Część zdjęć do filmu zrealizowano we Francji – m.in. w Bordeaux – oraz w Hiszpanii, na Majorce. W Polsce ekipa filmowa pracowała na Dolnym Śląsku (Lubiąż, Szczawno, Żelazno), a także w Pszczynie i Żaganiu oraz na terenie województw: śląskiego, lubuskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Ponad dwa lata przygotowań, czteromiesięczny okres zdjęciowy, 260 aktorów i epizodystów, ponad 5000statystów, ponad 300 historycznych pojazdów – w tym karoce, dyliżanse, omnibusy – oraz ponad 600 osób zaangażowanych w produkcję. A te imponujące liczby to tylko fragment opowieści o rozmachu produkcji filmu "Chopin, Chopin!", który kosztował 72 miliony złotych.

O czym jest film?

Film jest opowieścią o polskim geniuszu fortepianu, który żyje z wyrokiem śmierci: gruźlicą. Nieuleczalnie chory stara się wykorzystać w pełni czas, który mu pozostał – i żyć, dosłownie do utraty tchu. Historia skupia się na wybranych momentach z biografii Fryderyka Chopina, intymnych i mało znanych wydarzeniach odkrytych w literaturze i prywatnych listach.

Akcja opowieści o słynnym pianiście rozgrywa się głównie w Paryżu w 1835 roku. W zapowiedzi filmu podano, że Chopin jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału.

Widzimy 25-letniego wówczas artystę podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak on nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych, udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak odkrywa, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka.

Kto stoi za filmem?

Za scenariusz filmu w reżyserii Michała Kwiecińskiego ("Filip", "Jutro idziemy do kina", "Bodo") odpowiedzialny jest Bartosz Janiszewski ("Breslau", "Scheda", "Gąska").

Ścieżka dźwiękowa filmu jest kompilacją dzieł Chopina z wiodącymi utworami Hildur Guðnadóttir, laureatki Oscara, Złotego Globu, BAFTA i Grammy, oraz muzyki Robota Kocha.

Kto występuje w filmie?

W główną rolę wcielił się Eryk Kulm, zdobywca m.in. takich nagród jak Orzeł czy Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego za znakomitą kreację w filmie "Filip". W roli przyjaciela Fryderyka, kompozytora Ferenca Liszta, zobaczymy Victora Meuteleta, znanego z takich produkcji jak "Plan na miłość" i "Emily w Paryżu". Postać George Sand zagrała francuska aktorka Josephine de La Baume ("Top Boy", "Boogie Woogie").

W międzynarodowej obsadzie znaleźli się również Maja Ostaszewska (Justyna Krzyżanowska, matka Chopina), Karolina Gruszka (Delfina Potocka), Michał Pawlik (Jan Matuszyński), Kamil Szeptycki (Julian Fontana), Lambert Wilson (król Ludwik Filip I), Martyna Byczkowska (Marysia Wodzińska) i Dominika Ostałowska (Wodzińska).