"Minecraft" i "Harry Potter"

"Minecraft: Film" to niezwykła familijna opowieść oparta na uwielbianej grze komputerowej. Czworo pechowców – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) muszą wejść na wyżyny kreatywności, aby przetrwać w niesamowitym świecie.

Aż siedem pozycji w pierwszej piętnastce niezmiennie zajmują filmy z uniwersum Harry'ego Pottera.

Trzecie miejsce na liście najpopularniejszych produkcji filmowych w serwisie zajął "Venom 3: Ostatni taniec" z Tomem Hardym w roli głównej. Wysoko na liście znalazły się także najnowsza część "Oszukać przeznaczenie" – "Więzy krwi" oraz film "Babygirl" z Nicole Kidman.

Pierwszą dziesiątkę zamyka melodramat "It Ends with Us". Na kolejnych miejscach można znaleźć tegoroczne kinowe hity takie jak "Zniknięcia", "Superman" czy "Grzesznicy".

TOP 15 filmów 2025 roku