"Minecraft" i "Harry Potter"

"Minecraft: Film" to niezwykła familijna opowieść oparta na uwielbianej grze komputerowej. Czworo pechowców – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) muszą wejść na wyżyny kreatywności, aby przetrwać w niesamowitym świecie.

Reklama

Aż siedem pozycji w pierwszej piętnastce niezmiennie zajmują filmy z uniwersum Harry'ego Pottera.

Trzecie miejsce na liście najpopularniejszych produkcji filmowych w serwisie zajął "Venom 3: Ostatni taniec" z Tomem Hardym w roli głównej. Wysoko na liście znalazły się także najnowsza część "Oszukać przeznaczenie" – "Więzy krwi" oraz film "Babygirl" z Nicole Kidman.

Pierwszą dziesiątkę zamyka melodramat "It Ends with Us". Na kolejnych miejscach można znaleźć tegoroczne kinowe hity takie jak "Zniknięcia", "Superman" czy "Grzesznicy".

Reklama

TOP 15 filmów 2025 roku

  1. "Minecraft: Film"
  2. "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"
  3. "Venom 3: Ostatni taniec"
  4. "Harry Potter i Komnata Tajemnic"
  5. "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"
  6. "Harry Potter i więzień Azkabanu"
  7. "Harry Potter i Czara ognia"
  8. "Babygirl"
  9. "Harry Potter i Zakon Feniksa"
  10. "It Ends with Us"
  11. "Zniknięcia"
  12. "Harry Potter I Książę Półkrwi"
  13. "Kraven Łowca"
  14. "Superman"
  15. "Grzesznicy"