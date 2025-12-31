"Minecraft" i "Harry Potter"
"Minecraft: Film" to niezwykła familijna opowieść oparta na uwielbianej grze komputerowej. Czworo pechowców – Garrett "Śmieciarz" Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) muszą wejść na wyżyny kreatywności, aby przetrwać w niesamowitym świecie.
Aż siedem pozycji w pierwszej piętnastce niezmiennie zajmują filmy z uniwersum Harry'ego Pottera.
Trzecie miejsce na liście najpopularniejszych produkcji filmowych w serwisie zajął "Venom 3: Ostatni taniec" z Tomem Hardym w roli głównej. Wysoko na liście znalazły się także najnowsza część "Oszukać przeznaczenie" – "Więzy krwi" oraz film "Babygirl" z Nicole Kidman.
Pierwszą dziesiątkę zamyka melodramat "It Ends with Us". Na kolejnych miejscach można znaleźć tegoroczne kinowe hity takie jak "Zniknięcia", "Superman" czy "Grzesznicy".
TOP 15 filmów 2025 roku
- "Minecraft: Film"
- "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"
- "Venom 3: Ostatni taniec"
- "Harry Potter i Komnata Tajemnic"
- "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"
- "Harry Potter i więzień Azkabanu"
- "Harry Potter i Czara ognia"
- "Babygirl"
- "Harry Potter i Zakon Feniksa"
- "It Ends with Us"
- "Zniknięcia"
- "Harry Potter I Książę Półkrwi"
- "Kraven Łowca"
- "Superman"
- "Grzesznicy"
