"Kevin sam w domu" to film, który co roku stacja Polsat emituje 24 grudnia, czyli w Wigilię. W tym roku również tradycji stanie się zadość. Będzie go można obejrzeć we wtorek równo o godzinie 20:00.

Ta kultowa produkcja, jaką jest "Kevin sam w domu”, to już nie tylko familijna komedia, ale prawdziwy popkulturowy fenomen, który od ponad trzech dekad bawi kolejne pokolenia widzów.

"Kevin sam w domu". Kilka faktów o kultowej komedii

Wielu fanów tej komedii zna każdą minę Kevina, każdą pułapkę i każe "Keep the change, ya filthy animal". Film ten kryje w sobie wiele ciekawostek. Od dosyć nieoczywistych decyzji obsadowych, przez improwizowane sceny, aż po fakty, o których mało, kto wie. Oto kilka ciekawostek na temat filmu "Kevin sam w domu". O wielu z nich wie mało kto.

Reklama

Reklama

Rola Kevina była pisana pod Macaulaya Culkina?

Choć film przeszedł do historii jako ikona świątecznej komedii, twórcy od początku mieli w głowie właśnie Macaulaya Culkina. Scenariusz był tworzony tak, by idealnie pasował do jego stylu gry i spontanicznej mimiki.

Postawienie całego filmu na jednym dziecięcym aktorze było dużym ryzykiem jednak film okazał się wielkim sukcesem a sam Culkin stał się największą dziecięcą gwiazdą lat 90.

Czy dom Kevina istnieje naprawdę?

Dom McCallisterów znajduje się w Winnetka, w Illinois. To prawdziwa posiadłość, w której kręcono większość scen zewnętrznych, a wnętrza były częściowo odtwarzane na planie filmowym. Po premierze stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych domów filmowych na świecie. Po premierze filmu dom stał się prawdziwą atrakcją turystyczną, szczególnie w okresie świątecznym. Fani z całego świata przyjeżdżają robić zdjęcia, próbując uchwycić magię klasyka.

Gdzie powstała piwnica z "potwornym piecem" z filmu "Kevin sam w domu"?

Niektóre pomieszczenia, w tym słynna piwnica z piecem, w rzeczywistości nie istniały. Scenografowie zbudowali je w opuszczonej szkole średniej, przekształcając salę gimnastyczną w plan zdjęciowy.

Kultowy krzyk Kevina przed lustrem. Czy to improwizacja?

Scena, w której Kevin nakłada wodę kolońską i krzyczy trzymając dłonie przy policzkach, to czysta improwizacja Culkina. Wbrew krążącym plotkom nie była podrasowana komputerowo – spontaniczna reakcja aktora trafiła prosto do historii kina.

Skąd wziął się kultowy cytat "Keep the change, ya filthy animal"?

Ten kultowy tekst pochodzi z fikcyjnego filmu gangsterskiego, stworzonego specjalnie na potrzeby Kevina. Kevin używa go, by przestraszyć złodziei – i choć wielu widzów myśli, że to klasyk kina noir, to w rzeczywistości to sprytny rekwizyt filmowy.

Czy pułapki w filmie "Kevin sam w domu" były naprawdę bolesne dla złodziei?

Sceny z upadkami, rozlanymi farbami czy żelazkiem wymagały od Joe Pesci’ego i Daniela Sterna sporego wysiłku i odwagi. Ich autentyczne reakcje dodają filmowi charakterystycznego uroku. Niejednokrotnie, na śliskich matach i powierzchniach, których używano, aby złodzieje mogli się ślizgać kontrola była ograniczona… co skutkowało poobijaniem.

Z czego zrobiony był śnieg w filmie "Kevin sam w domu"?

Do scen zewnętrznych używano sztucznego śniegu, głównie z suchych płatków ziemniaczanych i kruszonego lodu. W czasie, gdy film był kręcony brakowało naturalnego śniegu.