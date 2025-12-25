Film "Ekipa wyburzeniowa" ("The Wrecking Crew") pojawi się 28 stycznia 2026 roku na platformie Prime Video.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu jest Ángel Manuel Soto ("Blue Beetle", "Menudo: Wiecznie młodzi", "Królowie Charm City"), a scenariusz napisał Jonathan Tropper ("Banshee", "Wojownik", "See"). Wśród producentów znaleźli się Jeff Fierson, Matt Reeves, Lynn Harris, a także gwiazdy filmu – Jason Momoa ("Aquaman", "Minecraft: Film", "Wódz wojownik") i Dave Bautista ("Diuna", "Strażnicy Galaktyki", "Blade Runner 2049").

W pozostałych rolach występują m.in. Claes Bang ("The Square", "Wiking", "Obraz pożądania"), Temuera Morrison ("Aquaman", "Wódz wojownik", "The Mandalorian"), Jacob Batalon ("Spider-Man: Homecoming", "Skok w przestworzach", "Nowokaina"), Frankie Adams ("Wszystkie kwiaty Alice Hart", "Zabójcze maszyny", "Tysiąc lin"), Miyavi ("Niezłomny", "Kong: Wyspa Czaszki", "Czarownica 2") oraz Stephen Root ("Barry", "Życie biurowe", "Zabawy z piłką") i Morena Baccarin ("Deadpool", "Serenity", "Strefa").

O czym jest film?

Akcja filmu osadzona jest na ulicach Hawajów. W tej sensacyjnej komedii dwaj skłóceni ze sobą przyrodni bracia, Jonny (Jason Momoa) i James (Dave Bautista), zostają zmuszeni do ponownego spotkania po tajemniczej śmierci ojca. Gdy próbują odkryć prawdę, a lojalność zostaje wystawiona na próbę, na jaw wychodzą skrywane sekrety, które odsłonią spisek grożący rozbiciem ich rodziny. Razem są gotowi WYBURZYĆ wszystko, co stanie im na drodze.