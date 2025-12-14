Film "This is not a Christmas movie" można już oglądać na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest film?

Sześćdziesięcioletnia Brechte od zawsze kochała grudzień i przez cały rok wyczekiwała, by móc w końcu zapalić świąteczne światełka. Niestety, tym razem została publicznie wykluczona ze względu na jej staroświeckie poglądy i została wysłana na urlop. Los nie oszczędza również jej dwa lata starszego męża Martijna. Mężczyzna zakochuje się w młodszej koleżance z zespołu i choć los przez chwilę zdaje się do niego uśmiechać, to szybko sytuacja staje się coraz bardziej niezręczna. Z kolei ich zięć Justus pragnie być samcem alfa, przez co przyciąga go mizoginistyczne środowisko. Na drugim biegunie jest jego szwagierka szerząca na co dzień idee otwartości, która odkrywa własne granice, gdy jej dziewczyna proponuje... trójkąt. Z kolei najmłodszy syn Brechte i Martijna rozwija swoją rapową karierę i nie zważa na żadną krytykę.

Nietypowy film świąteczny

Jak sama nazwa wskazuje, to nie jest typowy film o świętach. Bohaterowie spotykają się jednak przy świątecznym stole i desperacko starają się wywrzeć na innych dobre wrażenie. Każdy z nich przeżywa bunt na swój sposób, zależnie od wieku i preferencji. Twórcy produkcji nikogo nie oceniają, po prostu w krzywym zwierciadle pokazują wyraziste postacie toczące swoje własne bitwy. Jak nie zwariować w zwariowanym świecie? Co może się stać, gdy przy świątecznym stole zasiądzie wybuchowa mieszanka osobowości? Czy tajemnicze zniknięcie jednego z członków rodziny pomoże im zrozumieć się nawzajem? A może nie różnią się od siebie tak bardzo, jak mogłoby się wydawać? Czy diabeł zawsze jest tak straszny, jak go malują?

Kto występuje w filmie?

W filmie "This is not a Christmas movie" wystąpili Jacqueline Blom ("Czarna księga", "Ciąża i spółka"), Georgina Verbaan ("Klub brzydkich dzieci", "Adrenalina"), Laura Bakker ("Sekstelefon"), Barbara Sloesen ("Happy Single"), Stefanie van Leersum ("Szał"), René van Zinnicq Bergmann ("Flodderowie 3"), Kiefer Zwart ("Suga") oraz Tim Haars ("Wystrzałowy kaskader", "Ferry: Serial").

Trzykrotny triumf

Produkcja trzykrotnie triumfowała podczas Netherlands Film Festival 2024 i zdobyła nagrody: za najlepszą reżyserię dla Michaela Middelkoopa, najlepszy scenariusz dla Lotte Tabbers i Isis Mihrimah Cabolet oraz najlepszą rolę drugoplanową dla Laury Bakker.