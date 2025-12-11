Romance TV w Nowy Rok zaprasza widzów w rejs "Statkiem marzeń".

45 lat "Statku marzeń"

Kultowa seria, która zadebiutowała w telewizji w 1981 roku, obchodzić będzie swoje 45-lecie. W dwa pierwsze dni 2026 na antenie premierowo zagoszczą "Statek marzeń – Argentyna" (1 stycznia) oraz "Statek marzeń – Dolina Rzeki Hudson" (2 stycznia). Bohaterowie wraz z załogą będą musieli poradzić sobie z trudnymi emocjami i dawnymi konfliktami, wszystko po to aby szczęśliwie dobić do brzegu.

W rolach głównych występują m.in. Florian Silbereisen, Barbara Wussow i Daniel Morgenroth.

"Statek marzeń – Argentyna"

Premiera: 1 stycznia, godz. 20:00

"Statek marzeń" płynie w kierunku wybrzeży Argentyny. To kraj wspaniałej przyrody, namiętności i radości życia. Ale na statku zastępczyni szefa kuchni, Isabell Wagner, spotyka swojego dawnego wroga, Leona Müllera, szarmanckiego, ale aroganckiego kucharza, który zrujnował kiedyś jej karierę.

"Statek marzeń – Dolina Rzeki Hudson"

Premiera: 2 stycznia, godz. 20:00

Podczas rejsu do malowniczej Doliny Rzeki Hudson kapitan Parger wita na pokładzie "Statku marzeń" państwa Hansenów, wpływową rodzinę armatorów. Oskar Schifferle robi wszystko, żeby ich pobyt przebiegał perfekcyjnie. Pomiędzy staff-kapitanem Martinem Grimmem a Hansenem odżywa dawny konflikt.