Film "Przepiękne!" trafił do kin 7 marca 2025 roku, a trzy miesiące później wszedł na platformę Prime Video, gdzie od razu stał się najchętniej oglądanym nowym filmem. Teraz zaś kinowy przebój pojawił się w ofercie platformy HBO Max.

O czym opowiada film "Przepiękne!"?

"Przepiękne!" to przeplatające się losy bohaterów, którzy mierzą się z oczekiwaniami wobec siebie i innych, postrzegając swoje życie przez pryzmat wyglądu. Pochłonięta macierzyństwem Magda(Marta Nieradkiewicz) tęskni za swoim dawnym życiem i ciałem sprzed ciąży. Kiedyś silna i ambitna, teraz zmaga się z poczuciem utraty własnej tożsamości i miejsca w życiu. Chce zawalczyć o siebie, jednak potrzebuje pomocy zajętego karierą Maćka (MikołajRoznerski), który zdaje się nie rozumieć rozterek żony... Magdzie kibicuje przyjaciółka Baśka (Marta Ścisłowicz), zwariowana i niezależna nauczycielka plastyki, która w relacjach damsko-męskich stawia sprawę jasno: seks - tak, miłość - nie. To dość duże wyzwanie dla Kuby (Konrad Eleryk), zakochanego w niej wuefisty, który cierpliwie czeka, aż Baśka da mu szansę na coś więcej... W pracy Baśka swoimi nieszablonowymi pomysłami zdobywa zaufanie i sympatię młodzieży. Inspiruje swoich uczniów, zmusza do refleksji, a czasem dodaje im odwagi i wiary w siebie, zwłaszcza skrytej i niepewnej siebie Klaudii (Wiktoria Bylinka), która mocno odstaje od reszty klasy.

Krystyna (Hanna Śleszyńska) czuje się niewidoczna dla swojego męża Władka (Olaf Lubaszenko), chciałaby przełamać rutynę i na nowo poczuć namiętność w swoim wieloletnim związku. Ich dorosłe już dzieci Maciek (Roznerski) i Julka (Kamila Urzędowska) żyją własnym życiem. Wydawać by się mogło, że to właśnie ich czas. Tymczasem Władek, oszołomiony nagłym zainteresowaniem ze strony żony, nie wie, czy jest gotowy na jakiekolwiek zmiany? Chciałby jedynie spokoju i żeby było jak dawniej... Ich córka Julka jest modelką, która za wszelką cenę chce utrzymać swoją pozycję w tej wymagającej branży. Gotowa jest zrobić wszystko, by szefowa agencji modelek (Katarzyna Herman) była zadowolona. Wieczne diety i niedoścignione kanony piękna są niezrozumiałym światem dla Tosi (Róża Szmidt), jej małej przyjaciółki, która nie wie, po co właściwie się malować i dlaczego nie wolno jeść makaronu z cukrem...?

Kto stoi za filmem "Przepiękne!"?

"Przepiękne!" wyreżyserowała Katia Priwieziencew ("Samiec Alfa", "Hel"). Za scenariusz odpowiada Katarzyna Sarnowska ("(Nie)znajomi", "Narzeczony na niby"). Zdjęcia zrealizował Witold Płóciennik ("Kruk", "Carte Blanche"), a autorką scenografii jest Joanna Kaczyńska ("Wszystkie nasze strachy", "Listy do M."). Za kostiumy odpowiada Marta Ostrowicz ("Najmro", "Wyrwa"), za charakteryzację – Aleksandra Dutkiewicz ("Io", "Tyle co nic"), a za montaż – Kamil Grzybowski ("Klara", "#BringBackAlice"). Autorem muzyki jest Jerzy Rogiewicz ("1670", "Teściowie").

Film jest polską adaptacją scenariusza niemieckiego filmu "Wunderschön" Karoline Herfurth z 2022 roku. W Niemczech film okazał się wielkim hitem i w lutym tego roku doczekał się sequela "Wunderschöner".

Film wyprodukowało Serce, a producentami są Katarzyna Sarnowska i Kuba Kosma, nagrodzeni Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film "Wszystkie nasze strachy".

Dystrybutorem filmu jest Warner Bros. Entertainment Polska. Firma od kilku lat intensywnie poszerza swoje portfolio o lokalną produkcję ("Inni ludzie", "Tata"). Jesienią 2024 roku Warner wprowadził do kin najnowszą odsłonę "Listów do M.", przebojowe "Pożegnania i powroty", które okazały się największym polskim hitem kinowym roku. W tym roku zaś – nowy film Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry" – i znów bezkonkurencyjny.