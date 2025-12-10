Thriller "Pomoc domowa" wejdzie na ekrany polskich kin 1 stycznia 2026 roku.

O czym jest film?

Tytułową bohaterką jest Milli, która ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to, czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

Fenomen powieści

Książka "Pomoc domowa" sprzedała się na świecie w milionach egzemplarzy, błyskawicznie zdobywając miano fenomenu TikToka i list bestsellerów. Powieść przez wiele miesięcy nie schodziła z listy "New York Timesa", a jej prawa sprzedano do ponad 30 krajów. W samych Stanach Zjednoczonych książka osiągnęła ponad milion sprzedanych egzemplarzy, a w serwisie Goodreads zebrała ponad 500 tysięcy ocen. Teraz historia, która zdominowała księgarnie i media społecznościowe, trafi na wielki ekran w adaptacji wyreżyserowanej przez Paula Feiga ("Agentka", "Zwyczajna przysługa", "Ghostbusters. Pogromcy duchów", "Mad Men", "Last Christmas", "Druhny").

Kto występuje w filmie?

W filmie występują najpiękniejsze hollywoodzkie aktorki dwóch pokoleń. Tytułową rolę gra Sydney Sweeney ("Niepokalana", "Tylko nie ty", "Euforia", "Biały Lotos", "Reality", "Eden", "Pewnego razu... w Hollywood", "Opowieść podręcznej"), a towarzyszy jej Amanda Seyfried ("Mamma Mia!", "Wciąż ją kocham", "Listy do Julii", "Ted 2", "Wredne dziewczyny") – z czym zresztą wiążą się największe kontrowersje. Fanki powieści buntują się bowiem w sieci, że Seyfried jest zwyczajnie za ładna do roli postaci, która w oryginalne była nieurodziwa i zaniedbana – co stanowiło część całej intrygi. W efekcie niektóre fanki zapowiedziały bojkot filmu. Ale czy naprawdę wytrzymają, by go nie obejrzeć, czy pierwsze pobiegną do kina, choćby z czystej ciekawości, tego się nie dowiemy...

W pozostałych rolach pojawiają się Brandon Sklenar ("Przyjmij/odrzuć", "Midway", "It Ends with Us", "1923", "Vice", "Westworld") i Michele Morrone ("365 dni", "Uległość", "Kolejna zwyczajna przysługa", "Home Sweet Home: Rebirth").