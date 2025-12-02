Operacje Świąteczne 2026 rozpoczną się 5 grudnia 2025 i potrwają do 12 stycznia przyszłego roku.

Benedict Cumberbatch dowódcą czołgu

Gracze mogą liczyć na magiczną zimową przygodę wypełnioną okazjonalnymi misjami, wspaniałymi nagrodami i świątecznymi niespodziankami. W garażu czołgiści zostaną powitani przez Benedicta Cumberbatcha, który przydzieli im specjalne zadania tworząc prawdziwie niezwykłą atmosferę. Gracze będą mogli zdobyć ekskluzywne nagrody związane z tegorocznym ambasadorem, w tym jego samego jako dowódcę czołgu razem z własnymi kwestiami dialogowymi – czytamy w informacji prasowej.

Benedict Cumberbatch: Jestem zachwycony

Jestem zachwycony, mogąc być częścią tegorocznych Operacji Świątecznych w World of Tanks – mówi Benedict Cumberbatch. To tytuł, który stawia na strategię, grę zespołową i planowanie kilka kroków naprzód. Współpraca z zespołem gry była czystą przyjemnością, a jej efektem jest coś zupełnie nowego, oczywiście wypełnionego świąteczną aurą. Życzę wszystkim graczom wspaniałych świąt.

Oryginalny film krótkometrażowy

Razem z celebracjami w grze, zespół World of Tanks kontynuuje doroczną tradycję oryginalnych, krótkometrażowych filmów z okazji Operacji Świątecznych. Tegoroczna historia śledzi losy Sebastiana, nieśmiałego pracownika biurowego, któremu braknie odwagi, aby porozmawiać z obiektem swoich uczuć, Sarą. Na ratunek przybywa Benedict Cumberbatch – dowcipny i nieco ekscentryczny terapeuta, który pomaga bohaterowi zmierzyć się ze swoimi lękami za sprawą sprytnych, acz niekonwencjonalnych ćwiczeń. Rezultatem jest ciepła, zabawna i lekko surrealistyczna historia o śmiałości, bliskości i wspólnej pasji do World of Tanks – świąteczne przypomnienie o tym, że odrobinę odwagi można odnaleźć nawet w najbardziej niespodziewanych miejscach.

Czym jest World of Tanks?

World of Tanks to pierwsza wieloosobowa drużynowa gra akcji online poświęcona starciom czołgów. Wraz z graczami z całego świata weź udział w epickich bitwach z czasów II wojny światowej. Twój arsenał obejmuje ponad 800 pojazdów opancerzonych z 11 krajów, starannie odwzorowanych z historyczną dokładnością.

Czym jest Wargaming?

Wargaming to prywatna firma z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Na rynku gier komputerowych działa od 1998 roku i stała się jednym z branżowych liderów. Firma posiada 16 biur na całym świecie w kluczowych lokalizacjach takich jak Chicago, Praga, Szanghaj, Sidney, Tokio czy Wilno. Miliony graczy codziennie bawią się w tytułach Wargamingu na wszystkich wiodących platformach gamingowych. Kluczowe gry producenta to World of Tanks, World of Warships i World of Tanks Blitz.