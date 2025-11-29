Film "Oceń tego sprzedawcę. Terror pięciu gwiazdek" jest dostępny na platformie CANAL+ online.

O czym jest film?

Ten pouczający, momentami szokujący dokument odsłania kulisy świata zdominowanego przez algorytmy i systemy rankingowe. Pokazuje, jak surowa ocena kierowcy Ubera czy konsultanta online, do której wystawienia jest zachęcany konsument, potrafi zaważyć na ich życiu zawodowym, jak firmy przekształciły niewinną zabawę w gwiazdki w narzędzie bezlitosnej kontroli pracowników oraz jak dane z naszych ocen wykorzystywane są do przewidywania trendów przez wielkie korporacje. W świecie zdominowanym przez komunikację online łatwo zapomnieć o empatii i pielęgnowaniu dobrych relacji społecznych.

Reklama

Kto stoi za filmem?

Dokument wyreżyserowali uznani twórcy Vincent Coquaz i Ismaël Halissat, a wśród producentów znaleźli się Alexandre Hallier i Jérémy Pouilloux.