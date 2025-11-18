Film "Dobry chłopiec" ("Good Boy") wejdzie do regularnej dystrybucji w Polsce w 2026 roku.

Dystrybucja na całym świecie

Film trafił również do wielu kluczowych terytoriów, w tym: Wielkiej Brytanii i Irlandii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Japonii, krajów Beneluksu, Bliskiego Wschodu, Portugalii, Singapuru, Bułgarii, Grecji, Tajwanu i Turcji. W Polsce dystrybucją najnowszego filmu Jana Komasy zajmie się Kino Świat.

Po światowej premierze podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto oraz europejskim pokazie na 69. Festiwalu Filmowym w Londynie, "Dobry chłopiec" spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. Ich uznanie potwierdzają wysokie oceny na Rotten Tomatoes, gdzie film uzyskał 94 proc. pozytywnych recenzji. Produkcja została również zaprezentowana na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Valladolid oraz podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rzymie, gdzie odtwórca głównej roli, Anson Boon, otrzymał nagrodę dla Najlepszego Aktora.

Komasa "nowym Kubrickiem"

Po Toronto "Dobry chłopiec" zadebiutował na London Film Festival, gdzie również zebrał pozytywne recenzje. Jeden z najważniejszych brytyjskich magazynów – "The Guardian" – okrzyknął Jana Komasę "nowym Kubrickiem"!

Skądinąd już po festiwalu w Toronto Matthew Creith z "The Wrap" pisał, że "najnowszy film Jana Komasy łączy różne gatunki i przywodzi na myśl Mechaniczną pomarańczę w nowoczesnym wydaniu".

"Absurdalna, przekraczająca granice gatunku perełka!Dobry chłopiec nie powinien być lekceważony jako nieoczywisty kandydat do nagród" – zauważał z kolei Diego Pineda Pacheco z portalu Collider.

"Przerażająco zabawny horror o porwaniu! Boon jako Tommy jest przekonywujący w przerażający sposób, wydobywa z postaci jednocześnie jej inteligencję i ignorancję, które czynią go tak niebezpiecznym" – spostrzegał Damon Wise z portalu Deadline.

"Inteligentny horror psychologiczny! Jest coś głęboko fascynującego w tej celowo dziwnej i starannie skalibrowanej neogotyckiej baśni, która sugeruje, że rehabilitację można znaleźć w najciemniejszych miejscach i prawdziwa wolność jest po prostu kwestią zaufania. Dobry chłopiec stopniowo okazuje się być rozrywkowo nietypową opowieścią o wściekłości, resocjalizacji i odkupieniu. Częste niezwykłe zwroty akcji oparte są na mocnej grze aktorskiej Stephena Grahama, Ansona Boona i Andrei Riseborough" – pisała Nikki Baughan z serwisu Screen.

Kto stoi za filmem?

Za produkcję "Dobrego chłopca" odpowiadają nominowani do Oscara za film "IO" Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski oraz uznany producent brytyjski, założyciel Recorded Picture Company, Jeremy Thomas ("Ostatni cesarz", "Tylko kochankowie przeżyją"). Autorem zdjęć jest Michał Dymek, mający na koncie nominowane do Oscara filmy "Dziewczyna z Igłą" Magnusa von Horna, "Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga oraz "IO" Jerzego Skolimowskiego. Scenariusz napisali debiutant Bartek Bartosik we współpracy z Naqqash Khalid.

Zdjęcia do filmu kręcono w Sękocinie i Warszawie oraz w plenerach Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Po polskiej stronie producentem jest Skopia Film wraz z koproducentami: Venatu Capital, Canal+ Polska, TVN Warner Bros. Discovery i Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, przy współfinansowaniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych w filmie "Dobry chłopiec" występują znany z poruszającej roli ojca w serialu "Dojrzewanie" Stephen Graham ("Zakazane imperium", "Przekręt"), Andrea Riseborough ("Birdman"), Anson Boon ("1917", "Strefa gangsterów") oraz Monika Frajczyk ("Zielona granica", "Aniela").

O czym jest film?

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

"Najnowszy film Komasy to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym" – przekonuje polski dystrybutor dzieła, Kino Świat, który podzielił się z widzami pierwszym fragmentem filmu.