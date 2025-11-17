Dwa nowe odcinki serialu "Secrets" – trzeci i czwarty – pojawiły się na kanale Viaplay Filmy i Seriale dziś, 17 listopada, a co tydzień w poniedziałek będą emitowane dwa kolejne z ośmiu odcinków. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

O czym jest serial?

Mads ma kochającą rodzinę i stałą pracę w jednym z kopenhaskich liceów, w którym uczy muzyki. Jest również członkiem zespołu rockowego, który nadal tworzy, choć nie występował przed publicznością od kilku lat. Oprócz pasji do muzyki po ojcu odziedziczył też stare pianino. To jednak niejedyne hobby mężczyzny. Od czasu do czasu lubi zanurzyć się w otchłań pełną alkoholu, narkotyków i prostytutek. Z czasem jego uzależnienia przejmują nad nim kontrolę, przez co zaniedbuje codzienne obowiązki i pozwala sobie na coraz więcej. Gdy ukrywane aktywności Madsa wymykają się spod kontroli, szuka on wsparcia u starszej siostry Evy, która od dziecka ratuje go z wszelkich opałów. Tylko czy jego da się jeszcze uratować?

Eva to spełniona żona i matka. Pracuje w małej firmie architektonicznej założonej przez zmarłego ojca. Jest na tyle zdeterminowana, by utrzymać ją na powierzchni, że wdaje się w romans, co ma umożliwić jej wygranie przetargu na zaprojektowanie siedziby jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Jednocześnie cały czas stara się wspierać swojego wiecznie dryfującego przez życie brata ukrywa jego skłonności do imprez oraz po raz kolejny pożycza pieniądze. Mieszkający w tym samym bloku Mads coraz bardziej przekracza jej granice i nie zważa na to, że Eva może mieć też problemy, w wyniku których coraz bardziej traci kontrolę nad własnym życiem. Od czego jest jednak rodzina, prawda?

Fałsz uchodzący za prawdę

Serial "Secrets" jest określany przez dystrybutora jako "pełna bolesnych refleksji opowieść o ludziach takich jak my oraz o problemach, z którymi zmagają się, gdy nikt nie patrzy. O braciach, którzy ciągle są w potrzebie, siostrach, które zaniedbują swoje życie, by chronić młodsze rodzeństwo, a także zmarłych ojcach, o których można mówić tylko dobrze. Produkcja pokazuje, że fałsz powtarzany bez końca może w końcu zacząć uchodzić za prawdę, a także jak bolesne jest uświadomienie sobie, że to tylko część obrazka. Serial przeniesie widzów do nieidealnego świata dorosłych, którzy pozostają bezbronni w obliczu tego, przed czym starają się uciec na wszystkie sposoby. To także serial o uzależnieniach, które przechodzą z rodzica na dziecko, i schematach, które sami nieświadomie powielamy".

Kto stoi za serialem?

Reżyserią serialu "Secrets" zajął się pięciokrotny laureat Duńskich Nagród Filmowych, reżyser i współscenarzysta Kaspar Munk ("Jeźdźcy burzy"). W główne role wcielili się pięciokrotnie nominowana do Duńskiej Nagrody Filmowej w kategorii najlepszej aktorki Iben Hjejle ("The Rain", "Przeboje i podboje") oraz nagradzany aktor i dwukrotnie nominowany do nagrody SAG za grę zespołową Pilou Asbæk ("Gra o tron", "Uncharted", "Aquaman i Zaginione Królestwo", "Rząd"). W pozostałych rolach wystąpili laureatka Kristallen w kategorii najlepszej aktorki Evin Ahmad ("Skok stulecia 2", "Szybki cash: Serial", "Ruchome piaski"), Zaki Youssef ("Ostatni wiking", "Synowie Danii"), Marijana Jankovic ("Dom, który zbudował Jack", "Kandydat"), Johannes Lassen ("Braterstwo", "Anioł stróż") oraz Ena Spottag ("Rząd: Królestwo, władza i chwała").