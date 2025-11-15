Film "Belén" jest już dostępny na platformie Prime Video.

O czym jest film?

W konserwatywnej północnej Argentynie w wyniku nagłego wypadku medycznego Julieta zostaje oskarżona o dzieciobójstwo. Grozi jej więzienie za zbrodnię, której nie popełniła. Jedyną nadzieją kobiety jest Soledad – nieustraszona prawniczka, która ryzykuje wszystko, by ją bronić. Ich walka z sądowej batalii przeradza się w ruch na rzecz sprawiedliwości, solidarności i praw kobiet. "Belén" to film oparty na prawdziwej historii, która zapoczątkowała międzynarodowe poruszenie.

Film również porusza. "Otwiera oczy, mimo że wciąż porusza te same stare tematy" – pisze Beatrice Loayza w "New York Timesie".

"Subtelnie mocny i głęboko humanistyczny, stanowi bezkompromisowe i palące dzieło kina feministycznego" – zauważa Louisa Moore z portalu Screen Zealots.

Kto występuje w filmie?

Główne role grają Dolores Fonzi ("Blondi", "Truman", "Paulina") i Gaia Garibaldi, a partnerują im Julieta Cardinali ("List do Evity", "Świat nie jest taki zły", "Valentin"), Laura Paredes ("Delikwenci", "Argentyna, 1985", "Claudia") oraz Luis Machín ("Ojciec Coraje", "Osadnicy", "Tajemnica rodziny Greco").

Kto stoi za filmem?

Dolores Fonzi nie tylko wystąpiła w głównej roli, ale również wyreżyserowała film i wspólnie z Laurą Paredes zaadaptowała powieść Any Correi na scenariusz.