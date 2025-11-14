Filmy z Marianem Dziędzielem, które dziś, 14 listopada, zobaczymy na antenie telewizji Kino Polska, to "Zgorszenie publiczne", "Kret" oraz "Drogówka".

Wyjątkowy aktor

Marian Dziędziel to artysta o wyjątkowej charyzmie i ekranowej sile. W jego kreacjach czuć doświadczenie, naturalność i błysk inteligentnego humoru. Aktor potrafi być zarówno poważny i monumentalny, jak i zaskakująco czuły. Z równym przekonaniem wciela się w bohaterów pełnych sprzeczności, co w postaci bliskie codzienności, dlatego jego role zawsze pozostają w pamięci.

"Zgorszenie publiczne"

Wieczór z Marianem Dziędzielem otworzy film "Zgorszenie publiczne" (godz. 20:00) Macieja Prykowskiego. Jest to romantyczna komedia "po ślonsku", kręcona w industrialnych plenerach Rudy Śląskiej i Chorzowa, która łączy lokalny koloryt z ciepłem i humorem. To opowieść o miłości, przywiązaniu i różnicach, które wcale nie muszą dzielić.

"Kret"

Następnie zobaczymy "Kreta" (godz. 21:50) Rafaela Lewandowskiego. W tym filmie aktor wciela się w ojca uwikłanego w aferę lustracyjną "Solidarności". Za tę poruszającą, pełną emocji kreację otrzymał w Gdyni nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego. To opowieść o pamięci, lojalności i bolesnych rachunkach sumienia.

"Drogówka"

Wieczór zakończy "Drogówka" (godz. 00:00) Wojciecha Smarzowskiego. Jest to mroczny, dynamiczny obraz ukazujący świat władzy, pieniędzy i nadużyć. Dziędziel po raz kolejny udowadnia tu, że nawet w zespole wybitnych aktorów potrafi przykuć uwagę w każdej scenie.