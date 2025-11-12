"Wybryk" ("Playdate") można oglądać od dziś, 12 listopada, na platformie Prime Video.

Kto stoi za filmem?

Komedię akcji wyreżyserował doświadczony Luke Greenfield ("Bracia nie do pary", "Udając gliniarzy", "Dziewczyna z sąsiedztwa") według scenariusza napisanego przez Neila Goldmana ("Terapia bez trzymanki", "Dziwna para", "Hoży doktorzy").

Kto występuje w filmie?

Główne role grają Alan Ritchson ("Reacher", "Szybcy i wściekli 10", "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia") i Kevin James ("Mocne uderzenie", "Oficer Blart", "Piksele"), a partnerują im debiutujący w pełnym metrażu Banks Pierce, Benjamin Pajak ("Życie Chucka"), Alan Tudyk ("Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "Ja, robot", "Obłędny rycerz"), Sarah Chalke ("Hoży doktorzy", "Teoria chaosu", "Roseanne"), Stephen Root ("Barry", "Życie biurowe", "Zabawy z piłką"), Isla Fisher ("Polowanie na druhny", "Wyznania zakupoholiczki", "Bridget Jones: Szalejąc z facetem") oraz Hiro Kanagawa ("Star Trek: Discovery", "Altered Carbon", "Sierota. Narodziny zła").

O czym jest film?

Kiedy bezrobotny księgowy Brian (Kevin James) dołącza do Jeffa (Alan Ritchson), ojca zajmującego się domem, by wspólnie spędzić popołudnie z synami, spodziewa się spokojnego wypoczynku. Zamiast tego ścigają ich najemnicy, a Brian – zupełnie nieprzygotowany – musi pokonać jedną absurdalną przeszkodę po drugiej. W tej szalonej, zabawnej przygodzie życie ojca z przedmieścia spotyka się z chaosem filmu akcji.