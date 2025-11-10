Nowa "Ulica Sezamkowa" zadebiutowała dziś, 10 listopada, na platformie Netflix.

Co nowego na "Ulicy Sezamkowej"?

Cechą charakterystyczną "Ulicy Sezamkowej" zawsze był udział muppetów opracowanych przez wybitnego lalkarza amerykańskiego Jima Hensona i to się nie zmieniło.

Nowością będzie natomiast to, że nowy sezon kultowej "Ulicy Sezamkowej" zaprosi dzieci i dorosłych po raz pierwszy do wnętrza słynnej brązowej kamienicy. Poza tym jak zwykle na widzów będzie czekał świat pełen interaktywnych przygód, oryginalnej muzyki, angażujących animacji i, jak zawsze, mnóstwa śmiechu. Kolejny, już 56. sezon (!), który zadebiutuje w Netflixie 10 listopada, będzie dostępny w ponad 30 językach, otwierając się na jeszcze szerszą publiczność.

Kto wśród gości "Ulicy Sezamkowej"?

Każdy odcinek to interaktywna, wciągająca i wizualnie atrakcyjna 11-minutowa historia, w której młodzi widzowie stają się częścią akcji. Nowe odcinki pojawią się w trzech partiach, a pierwszymi gośćmi będą profesjonalny kierowca wyścigowy Bubba Wallace oraz piosenkarka Miley Cyrus. W całym sezonie ulubieni bohaterowie z Ulicy Sezamkowej będą eksplorować tematy takie jak współczucie czy życzliwość w sposób zrozumiały dla najmłodszych – od nauki dzielenia się i pocieszania przyjaciół, po wspólne znajdowanie rozwiązań trudnych sytuacji.

W 56. sezonie "Ulica Sezamkowa" zyskuje zupełnie nowe oblicze, zapraszając dzieci do udziału w akcji i prowadząc je krok po kroku przez nowe wyzwania i historie. Jak zawsze, program nauczania "Ulicy Sezamkowej" został opracowany tak, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby dzieci – tym razem skupiamy się na życzliwości i współczuciu – zapowiada Sal Perez, producent wykonawczy odświeżonej wersji klasycznego serialu.

Kto stoi za nową "Ulicą Sezamkową"?

Producentem wykonawczym jest wspomniany Sal Perez, zaś nową główną scenarzystką została Halcyon Person – nominowana do nagród Emmy, Humanitas oraz NAACP twórczyni telewizyjna, która pracowała jako scenarzystka, reżyserka i producentka przy produkcjach skierowanych zarówno do najmłodszych widzów, jak i do dorosłych. Była główną scenarzystką i współproducentką wykonawczą seriali Netflixa "Świat Karmy" (2021) oraz "Dee i przyjaciele w krainie Oz" (2024).