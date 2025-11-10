Pierwsze trzy odcinki nowego sezonu serialu "Agenci NCIS: Tony i Ziva" pojawiły się 27 października w SkyShowtime, a dziś, 10 listopada, na platformie zadebiutował odcinek piąty. Kolejne będą pojawiać się co tydzień w poniedziałek.

O czym jest nowy sezon?

Nowy sezon rozpoczyna się po rzekomej śmierci Zivy. Tony opuścił zespół NCIS, by samotnie wychować ich córkę. Po kilku latach okazuje się, że jego partnerka jednak żyje. Wykonuje ostatnie zadanie dla NCIS, po czym dołącza do Tony'ego i Tali w Paryżu, gdzie rozgrywa się akcja serialu. Od tamtej pory para wspólnie dzieli trudy życia. Kiedy firma ochroniarska Tony'ego zostaje zaatakowana, cała trójka musi uciekać przez Europę. Starają się odkryć, kto ich ściga, i na nowo uczą się sobie ufać. Czy znajdą szczęście, choćby miało ono wyglądać zupełnie inaczej, niż je sobie wyobrażali?

Cote de Pablo i Michael Weatherly, gwiazdy i producenci wykonawczy serialu "Agenci NCIS: Tony i Ziva" zdradzają: Jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że wreszcie możemy podzielić się z fanami na całym świecie kolejnym rozdziałem historii Tony'ego i Zivy. Powrót do tych ról po ponad dekadzie był niezapomnianą przygodą, pełną zwrotów akcji, spisków, niebezpieczeństw, namiętności... i morderczych samochodów jeżdzących bez kierowcy (spokojnie, to ostatnie wkrótce się wyjaśni). To będzie szalona jazda, której nie możecie przegapić, a jak mawiają w Paryżu: Accrochez-vous bien! [Trzymajcie się mocno!]

Kto występuje w nowym sezonie?

W serialu "Agenci NCIS: Tony i Ziva" oprócz Cote de Pablo i Michaela Weatherly'ego występują także Amita Suman, Maximilian Osinski, Lara Rossi, Isla Gie, Nassima Benchicou, Terence Maynard, Julian Ovenden i James D'Arcy.

Kto stoi za nowym sezonem?

Głównym twórcą serialu jest John McNamara, a producentami wykonawczym wraz z McNamarą są Cote de Pablo, Michael Weatherly, Laurie Lieser, Christina Strain, Shelley Meals i Mairzee Almas. Za produkcję odpowiada CBS Studios, a dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.