Serial kryminalny "Zabójcza układanka" ("The Puzzle Lady") zadebiutuje dziś, 8 marca o godz. 20:00 na antenie Romance TV. Co tydzień w niedziele będą emitowane kolejne odcinki.

O czym jest serial?

Akcja rozgrywa się w sennym miasteczku targowym Bakerbury. Pewnego dnia dochodzi tam do dziwnego morderstwa, a lokalna policja staje przed zagadką. Na zwłokach pozostawiono wskazówkę w formie krzyżówki. Na szczęście do miasteczka przyjeżdża sławna ekspertka od rozwiązywania krzyżówek, Cora Felton (Phyllis Logan), znana jako "dama od zagadek".

Widzowie dowiedzą się, co tak naprawdę kryje się za miłą fasadą starszej pani od krzyżówek… Przekonają się także, że Bakerbury wcale nie jest takim spokojnym miasteczkiem.

Serial "Zabójcza układanka" został już doceniony przez widzów i krytyków i otrzymał nagrodę Maximo Best Actress Award dla Phyllis Logan podczas Italian Global Series Festival 2025, znalazł się także w finale Series Mania Buyers Upfront (2025) dla najbardziej obiecujących produkcji.

Poza Phyllis Logan w serialu występują m.in. Charlotte Hope, Simon Haines i Adam Best.

Co się wydarzy w pierwszym odcinku?

Premiera: 8 marca, godz. 20:00

W idyllicznym miasteczku targowym Bakerbury odnaleziono zwłoki z krzyżówką. Żeby przyspieszyć dochodzenie, policja zwraca się do nowej mieszkanki, Cory Felton, która znana jest jako "dama od zagadek". Nadkomisarz Hooper i policja mają nadzieję, że Cora Felton pomoże im w rozwiązaniu krzyżówkowej zagadki i wyjaśnieniu pierwszego w tym mieście zabójstwa.

Co się wydarzy w drugim odcinku?

Premiera: 15 marca, godz. 20:00

Odkąd cmentarny zabójca siedzi w więzieniu, w Bakerbury nie ma nowych mordów. A Cora chętnie rozwiązałaby jakąś sprawę. Dlatego bardzo jej pasuje prośba pewnej prawniczki o zajęcie się sprawą skazanego zabójcy.

Co się wydarzy w trzecim odcinku?

Premiera: 22 marca, godz. 20:00

Zamożny przedsiębiorca Ray i jego żona Gloria załatwili występ Dennisa Pride’a w Bakerbury. Następnego dnia, w willi przy plaży, znaleziono ciało Glorii. Podejrzenie pada Dennisa. Cora Felton, będzie miała kolejną okazję do rozwiązania sprawy.