Serial dokumentalny "Morderca szyty na miarę" składa się z trzech odcinków, publikowanych co tydzień. Premiera trzeciego odcinka nastąpiła dziś, w piątek, 6 marca, na platformie HBO Max, zatem co za tym idzie, wszystkie odcinki są już dostępne dla abonentów.

Sprawa "polskiego Hannibala Lectera"

Na początku 1999 roku Polska wstrzymała oddech, kiedy z Wisły w Krakowie wyłowiono gorset wykonany z ludzkiej skóry. Makabryczne znalezisko poraziło opinię publiczną i wywołało falę strachu w całym kraju. Nikt nie spodziewał się zbrodni o tak brutalnym, okrutnym charakterze.

Rozpoczęło się wieloletnie – pełne zawirowań i ślepych zaułków – śledztwo, które do dziś jest uznawane za jedno z najgłośniejszych i najdroższych w historii polskiej kryminalistyki. Po raz pierwszy przeprowadzono badania DNA materiału dowodowego. Wynikało z nich, że ofiarą była młoda krakowska studentka, Katarzyna Zowada.

Lista podejrzanych powiększała się każdego dnia. Po jakimś czasie na pierwszy plan wysunął się na niej Robert Janczewski – samotnik mieszkający na krakowskim Kazimierzu. Wycofany, bez bliskich relacji, niechętny wobec kobiet, idealnie wpisywał się w profil psychologiczny sprawcy, jaki wyłaniał się z akt sprawy.

Uniewinnienie głównego podejrzanego

Po 18 latach od zbrodni prokuratura zdecydowała się wnieść akt oskarżenia i postawiła Roberta Janczewskiego przed sądem. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego, gdzie spędził aż pięć lat, zanim usłyszał wyrok skazujący go na dożywotnie pozbawienie wolności, mimo że materiał dowodowy budził pewne wątpliwości. Z biegiem czasu kolejne wyłaniające się fakty dotyczące sposobu prowadzenia postępowania podważały jego prawidłowość. Coraz głośniej zadawano pytania: czy śledczy działali zgodnie z założoną odgórnie tezą? Czy presja władz i opinii publicznej były bez znaczenia dla rzetelności pracy policjantów i prokuratorów?

W 2024 roku sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego. Po siedmiu latach spędzonych w areszcie i niemal trzy dekady po wyłowieniu szczątków Katarzyny Zowady, Robert Janczewski został uniewinniony.

A sprawa "polskiego Hannibala Lectera" nadal pozostaje nierozwiązana...

Kto stoi za serialem?

Co czuje człowiek, który przez lata jest ścigany za zbrodnię, której nie popełnił? Jak łatwo zaciera się granica między faktami w sprawie a ich interpretacją? Czy po 30 latach istnieje jeszcze realna szansa na złapanie prawdziwego zabójcy?

Na te trudne pytania postara się odpowiedzieć serial "Morderca szyty na miarę" w reżyserii i według scenariusza Rafała Skalskiego, wyprodukowany przez Martę Fujak i z Tomaszem Karpińskim jako producentem kreatywnym.