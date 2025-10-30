Horror SF "Together" miał trafić na ekrany polskich kin 1 sierpnia, ale premiera została przełożona na 22 sierpnia. W połowie października megahit trafił do wypożyczalni VOD, gdzie robi prawdziwą furorę.

Hit numer jeden na VOD

"Together" kosztował tylko 3 miliony dolarów, a w kinach zarobił dziesięciokrotność swojego budżetu, czyli ponad 30 milionów. Film jest obecnie numerem jeden światowego streamingu, a w Polsce można go wypożyczyć w serwisach Polsat Box Go (38 zł), Cineman (39,90 zł) oraz Premiery CANAL+, Prime Video, Rakuten TV i Player (po 39,99 zł).

"Najlepszy horror roku"

Czy możliwe jest połączenie body horroru, science fiction i romansu? Film "Together" dowodzi, że jak najbardziej. Wizjonerska mieszanka gatunkowa zachwyciła widzów festiwalu Sundance, a także krytyków, zgarniając 90 proc. pozytywnych ocen na portalu RottenTomatoes.

Jak zauważyła Tina Kakadelis, oceniająca film na Rotten Tomatoes, "Together" to "horror dla romantyka, którego każdy z nas ma w sobie". Z kolei recenzentka MovieWeb napisała: "Rzadko zdarza się film, który potrafi uchwycić brutalną szczerość naszych najbardziej intymnych relacji z taką wyrazistością, nie mówiąc już o takim, który skutecznie równoważy niezwykły humor z egzystencjalnym lękiem".

Screen Daily pisze o "szalonej mieszance zgrozy i współuzależnienia", The Mary Sue ma "ciarki na całym ciele", Collider zauważa, że "Alison Brie i Dave Franco idą na całość", zaś zdaniem InSession "Together" to "najlepszy horror roku".

Kto stoi za sukcesem filmu?

Główne role w "Together" zagrali Alison Brie ("Obiecująca młoda kobieta", "Freelance", "Glow", "Dawna ja") oraz Dave Franco ("Iluzja", "Nerve", "Sąsiedzi", "21 Jump Street", "Wiecznie żywy"), którzy są także parą w życiu prywatnym. Oboje przyznają, że do wspólnego udziału w tym projekcie przekonał ich niezwykły scenariusz Michaela Shanksa, odpowiadającego również za reżyserię.

U podstaw tej historii leży napięcie między głównymi bohaterami – i to nas do niej przyciągnęło. Dzięki naszej wzajemnej relacji mogliśmy naprawdę zaryzykować i zagłębić się w to, przez co przechodzą bohaterowie – powiedział Franco w wywiadzie dla magazynu "People". Brie dodała, że "scenariusz Shanksa był doskonały. Jesteśmy bardzo wybredni, jeśli chodzi o projekty, w których razem działamy, ale ten miał sens".

W filmie znaczącą rolę gra także Damon Herriman ("Dom woskowych ciał", "Better Man: Niesamowity Robbie Williams", "Słowik", "Mindhunter").

O czym opowiada film?

Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy, zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.