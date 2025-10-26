Premiera serialu "Sekretne życie drzew" odbędzie się już dziś, w niedzielę, 26 października o godz. 11:00, a powtórki tego samego dnia o godz. 21:00 oraz we wtorki o 19:45. Produkcja składa się z trzech odcinków. Serial będzie również dostępny w serwisie BBC Player godzinę po premierowej emisji.

Trzy biliony drzew, 70 tysięcy gatunków

Trzy biliony drzew pokrywają jedną trzecią powierzchni naszej planety. Jest ich 70 tysięcy gatunków, a jednocześnie są jednym z najcenniejszych cudów natury. Twórcy programu opisują cykl życia tych roślin – od małego nasionka po dojrzały okaz – i przedstawiają niezwykłe metamorfozy niektórych z nich, np. przemianę małego żołędzia w potężny dąb.

Czego ludzie mogą się nauczyć od drzew?

Produkcja "Sekretne życie drzew "wyjaśnia również, w jaki sposób drzewa się komunikują, współpracują i dbają o siebie nawzajem. Opisuje, jak drzewa potrafią przetrwać od nasionka aż po majestatycznego olbrzyma. Niektóre z nich potrafią się przemieszczać, a inne są tak wiekowe, że pamiętają czasy piramid. Widzowie będą mogli się dowiedzieć również, czego ludzie mogą nauczyć się od drzew.

O czym są poszczególne odcinki?

"Sekretne życie drzew", odc. 1 – Odkrywanie tajemniczego życia młodych drzew i ich niezwykłej przemiany. Nawet najpotężniejszy dąb zaczyna życie jako maleńki żołądź. Ale jak to się dzieje, że młode drzewa w magiczny sposób przekształcają się z mikroskopijnych nasion w dorosłe, majestatyczne olbrzymy? Ten nowatorski serial pokazuje, że pierwsze lata życia drzewa są najbardziej niebezpieczne – mniej niż jedno na tysiąc nasion osiąga dorosłość. Co sprawia, że nieliczni przetrwają i wyróżniają się spośród reszty?

"Sekretne życie drzew", odc. 2 – Podczas gdy ludzie walczą z nieuchronnym starzeniem, drzewa opanowały sztukę dojrzewania. Wielu ludzi próbuje walczyć z upływem czasu, tymczasem drzewa doskonale opanowały sztukę starzenia się z godnością. Ten niezwykły dokument przybliża niesamowite strategie, jakie stosują dorosłe drzewa, by przetrwać i rozwijać się w często burzliwym świecie – być może nawet współpracując ze sobą. Czy ludzie mogą się czegoś nauczyć z podejścia drzew do dojrzałości i starzenia?

"Sekretne życie drzew", odc. 3 – Niezależnie od tego, czy drzewo żyje sto czy tysiąc lat, w końcu nadchodzi kres jego historii. Ale dla drzew koniec jednego życia może oznaczać początek kolejnego. Ten wnikliwy serial pokazuje, jak drzewa potrafią przedłużać swoje życie, "wędrując" po ziemi i zapuszczając nowe korzenie, czego uczą się z traumy oraz jak obumierające drzewo może w cudowny sposób dawać życie nowemu pokoleniu.