Wyczekiwany, sześcioodcinkowy sezon piąty serialu "Kulawe konie" zadebiutował w środę, 24 września 2025 roku, a dziś, 22 października pojawił się odcinek piąty i zarazem przedostatni. Oznacza to, że za tydzień, 29 października 2025 roku, nastąpi wielki finał sezonu.

Kolejne sezony

Tymczasem Apple TV+ zapowiedziało siódmy sezon szpiegowskiego hitu. Tym razem będzie to adaptacja powieści "Bad Actors".

Już wcześniej został zapowiedziany sezon szósty. Oba będą liczyć konsekwentnie po sześć odcinków.

Cieszę się, że widzowie będą mogli ponownie podziwiać znakomitą kreację Gary'ego Oldmana jako Jacksona Lamba w towarzystwie nieco nieporadnego wywiadu w wykonaniu "Kulawych koni" – powiedziała Jay Hunt, dyrektorka kreatywna Apple TV+ w Europie.

O czym jest serial?

"Kulawe konie" to mroczny, a zarazem humorystyczny dramat szpiegowski, który śledzi losy zespołu brytyjskich agentów wywiadu, pracujących w niecieszącej się dobrą opinią filii MI5 zwanej "Slough House".

O czym jest piąty sezon?

W piątym sezonie "Kulawych koni" wszyscy zaczynają coś podejrzewać, gdy nerd Roddy Ho pojawia się z nową, olśniewającą dziewczyną. Gdy w mieście dochodzi do coraz bardziej dziwacznych wydarzeń, to właśnie Kulawe konie muszą przeanalizować fakty i połączyć kropki. W końcu Jackson Lamb dobrze wie, że w świecie szpiegów zawsze obowiązuje zasada – przede wszystkim "martw się o siebie".

Kto występuje w serialu?

Gary Oldman ("Czas mroku", "Szpieg", "Leon zawodowiec"), nominowany za tę rolę do Złotego Globu, Emmy i BAFTY, wciela się w Jacksona Lamba – genialnego, ale zrzędliwego przywódcę grupy, która nieustannie wikła się w zagadki świata szpiegów.

W obsadzie znaleźli się także nominowana do Oscara Kristin Scott Thomas ("Gosford Park", "Cztery wesela i pogrzeb", "Angielski pacjent"), nominowany do Emmy Jack Lowden ("Dunkierka", "Mały topór", "Błogosławieństwo"), Saskia Reeves ("Luther", "Anna", "Diuna"), Rosalind Eleazar ("Magiczny świat Davida Copperfielda", "Tęsknię za tobą", "Specjalista od niczego"), Christopher Chung ("Blitz", "Doktor Who", "Sąsiedzi"), Aimee-Ffion Edwards ("Peaky Blinders", "Luther", "Kumple"), Ruth Bradley ("Ted Lasso", "Wina", "Osobliwość"), James Callis ("Dziennik Bridget Jones", "Bridget Jones: Szalejąc za facetem", "Star Trek: Picard"), Tom Brooke ("The Crown", "Kaznodzieja", "Imperium światła") i nominowany do Oscara Jonathan Pryce ("Dwóch papieży", "Brazil", "Jutro nie umiera nigdy"). W piątym sezonie gościnnie wystąpi również gwiazda "Teda Lasso" Nick Mohammed.

"Genialny" serial szpiegowski

"Kulawe konie" został uznany za "bez wątpienia najlepszy serial szpiegowski w telewizji", "naprawdę epicki thriller szpiegowski", który jest "absolutnie genialny" i po prostu "niesamowicie dobry." Pierwsze cztery sezony serialu "Kulawe konie" dostępne są na platformie Apple TV+, otrzymały certyfikat świeżości, a dwa sezony otrzymały rzadką, idealną ocenę 100 proc. od krytyków w serwisie RottenTomatoes. Trzeci sezon, uznany na całym świecie, zdobył dziewięć nominacji do nagrody Emmy, wygrywając w kategorii "Wybitny scenariusz serialu dramatycznego".

"Bezlitośnie aktualny" piąty sezon

Nowy sezon utrzymuje wysoki poziom – zebrał aż 90 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. "Ten sezon skupia się na problemach ekstremizmu politycznego i radykalizacji internetu, przez co jest tak bezlitośnie aktualny, że widzowie mogą się wzdrygnąć" – zauważa Chris Revelle z portalu Pajiba.

"Ten sezon nie zawodzi ani na chwilę, łącząc zwroty akcji z sarkastycznym humorem. Niebywałe osiągnięcie" – pisze Craig Mathieson z "The Age".

Piąty sezon "Kulawych koni" od premiery jest także numerem jeden na liście najchętniej oglądanych seriali Apple TV+.

Kto stoi za serialem?

Serial jest produkowany dla Apple TV+ przez See-Saw Films i adaptowany do telewizji przez Willa Smitha. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith i Graham Yost pełnią funkcję producentów wykonawczych serialu. Saul Metzstein, który zdobył nominację do nagrody Emmy w kategorii "Wybitna reżyseria serialu dramatycznego" za pracę nad trzecim sezonem "Kulawych koni", powraca do reżyserii w piątym sezonie.